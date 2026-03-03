Nowy tryb w Call of Duty: Warzone. Oto Black Ops Royale

Jeżeli jesteście fanami Call of Duty: Warzone to informacja ta powinna was zelektryzować. Oto bowiem do gry zmierza nowy tryb.

Do tego tryb nawiązujący do podserii Black Ops. Ten zadebiutuje już za kilka dni. Call of Duty: Warzone zyska tryb Black Ops Royale Black Ops Royale w Call of Duty: Warzone przywróci m.in. oryginalny system perków, aczkolwiek w nowej odsłonie. Nie będzie stałych slotów – zamiast nich dostaniemy pięć wymiennych, jednorazowych wzmocnień, które będziemy mogli aktywować w wybranym momencie. Do użytku dostaniemy też inspirowany trybem Blackout arsenał.

Do dyspozycji dostaniemy nową mapę – Avalon. Poruszanie się po niej i po innych arenach ułatwią wingsuit, odbijanie się od ścian czy też umiejętność pływania. Nie będzie za to Gułagu. Nie oznacza to jednak, e nie wrócimy już do gry – powrót będzie możliwy, ale poprzez tokeny lub wieże. Są też opcjonalne aktywności jak np. polowanie na cele, przejmowanie przekaźników czy atak dronami. Dzięki nim możemy zdobyć cenne łupy, które zwiększą nasze szanse, niemniej wzrasta też ryzyko porażki. Na samym Avalon część mapy spowita będzie też czerwonym gazem, gdzie mierzyć się będziemy z zombie, na nawet specjalnym bossem, broniącym dostępu do skrzyni z najlepszym wyposażeniem.

Tak o nadchodzącym trybie mówi samo Activision: Witamy w Black Ops Royale: Black Ops Royale to inspirowane trybem Blackout doświadczenie battle royale osadzone na mapie Avalon. Gracze infiltrują teren przy użyciu wingsuita i budują swoją siłę poprzez przeszukiwanie mapy — bez zrzutów wyposażenia, bez Gułagu i bez stacji zakupów. Wskocz do akcji, zbieraj zasoby, ulepszaj broń i przetrwaj starcia z 24 rywalizującymi oddziałami na ogromnym polu bitwy Avalon. Tryb Black Ops Royale będzie bezpośrednio powiązany z progresją w Black Ops 7 i Call of Duty: Warzone. Premiera nowego formatu rozgrywki 13 marca o 6:00 polskiego czasu, a cztery dni później rozpocznie się wspólny karnet na wydarzenie Counter Skies.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

