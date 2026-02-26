Xbox ulepsza Game Passa. Jedna z funkcji doczekała się uwagi Microsoftu

Granie w chmurze będzie teraz o wiele lepsze.

Microsoft nie zwalnia tempa w rozbudowie swojego ekosystemu. Najnowsza aktualizacja systemu Xbox, która właśnie trafiła do użytkowników, przynosi szereg usprawnień, na które szczególnie czekali posiadacze subskrypcji Game Pass Ultimate oraz fani grania przenośnego. Xbox – nowości po aktualizacji Najważniejszą nowością lutowej aktualizacji jest znaczące podniesienie jakości grania w chmurze bezpośrednio na konsolach. Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą teraz strumieniować gry w rozdzielczości do 1440p przy wyższym natężeniu przesyłu danych.

Co istotne, zmiana ta dotyczy nie tylko najnowszych Xbox Series X|S, ale również starszych urządzeń z rodziny Xbox One (modele S oraz X). Dzięki temu gracze korzystający ze starszego sprzętu mogą cieszyć się ostrzejszym obrazem i lepszą responsywnością, co przybliża jakość „chmury” do natywnej rozgrywki.

Microsoft mocno stawia na współpracę z ASUS-em, wprowadzając dedykowane poprawki dla konsol ROG Ally oraz Ally X. Użytkownicy mogą teraz formatować karty microSD bezpośrednio z poziomu aplikacji Xbox podczas instalacji gry. Wprowadzono też wskaźnik Advanced Shader Delivery, który informuje o wstępnej kompilacji shaderów podczas pobierania gry. Dzięki temu pierwsze uruchomienie tytułu ma być pozbawione irytujących przycięć obrazu. Do programu gier zoptymalizowanych pod urządzenia przenośne dołączyły kolejne tytuły. Wśród nich znalazły się m.in. High on Life 2 oraz Dragon Quest VII Reimagined, które otrzymały pełną certyfikację. Z kolei nowa produkcja twórców Little Nightmares, Reanimal, została oznaczona jako „w większości kompatybilna”. Aktualizacja wprowadza także subtelne poprawki w aplikacji Xbox na PC, w tym nowe dźwięki nawigacji przy korzystaniu z kontrolera, co ma uprzyjemnić obsługę interfejsu. Ponadto biblioteka funkcji Xbox Play Anywhere przekroczyła właśnie barierę 1000 dostępnych tytułów, co jeszcze bardziej ułatwia płynne przełączanie się między konsolą a komputerem. Kolejna gra od dzisiaj w Xbox Game Pass. Świetny symulator trafił do oferty

