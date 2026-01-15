Jeden mod niemal podwoił wydajność Monster Hunter Wilds. Wystarczyło ominąć jedną linijkę kodu

Capcom wydał już dużą aktualizację poprawiającą działanie Monster Hunter Wilds i zapowiedział kolejne patche, lecz sytuacja wciąż daleka jest od ideału. Gra działa słabo nie tylko na PC, ale też na konsolach. Tymczasem użytkownik Reddita o nicku de_Tylmarande odkrył mechanizm, który – po obejściu – niemal podwaja wydajność gry.

Monster Hunter Wilds – optymalizacja zablokowana przez sprawdzanie DLC

Według ustaleń modera, Monster Hunter Wilds nieustannie sprawdza, czy gracz posiada wszystkie dostępne dodatki DLC. Ta rutyna ma generować nadmierne obciążenie CPU i pamięci RAM. De_Tylmarande postanowił ominąć to sprawdzanie – i efekty okazały się spektakularne.