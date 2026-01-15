Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden mod niemal podwoił wydajność Monster Hunter Wilds. Wystarczyło ominąć jedną linijkę kodu

Mikołaj Berlik
2026/01/15 09:30
Fan odkrył, że gra bez przerwy sprawdza DLC, co masakruje CPU.

Capcom wydał już dużą aktualizację poprawiającą działanie Monster Hunter Wilds i zapowiedział kolejne patche, lecz sytuacja wciąż daleka jest od ideału. Gra działa słabo nie tylko na PC, ale też na konsolach. Tymczasem użytkownik Reddita o nicku de_Tylmarande odkrył mechanizm, który – po obejściu – niemal podwaja wydajność gry.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds – optymalizacja zablokowana przez sprawdzanie DLC

Według ustaleń modera, Monster Hunter Wilds nieustannie sprawdza, czy gracz posiada wszystkie dostępne dodatki DLC. Ta rutyna ma generować nadmierne obciążenie CPU i pamięci RAM. De_Tylmarande postanowił ominąć to sprawdzanie – i efekty okazały się spektakularne.

Na udostępnionym nagraniu bez modyfikacji gra osiągała minimum 24 kl./s i średnio 30 FPS. Po zastosowaniu obejścia liczby wzrosły do 43 FPS minimum i 49 FPS średnio. Oznacza to poprawę minimalnej liczby klatek o 79% oraz średniej o 63%, czyli niemal dwukrotny wzrost wydajności.

Mod nie został jeszcze udostępniony publicznie, ale jego autor poinformował już Capcom o odkryciu. Jeśli deweloper nie wdroży poprawki w zapowiedzianych aktualizacjach PC, modder zapowiada publikację rozwiązania dla wszystkich graczy. Sprawa przypomina głośny przypadek Resident Evil Village, gdzie piracka wersja działała lepiej niż oficjalna – aż Capcom musiał zareagować. Jeśli historia się powtórzy, Monster Hunter Wilds może wreszcie dostać optymalizację, na jaką gracze czekają od premiery.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/one-modder-almost-doubled-monster-hunter-wilds-performance/

Mikołaj Berlik
