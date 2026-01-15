Jeden mod niemal podwoił wydajność Monster Hunter Wilds. Wystarczyło ominąć jedną linijkę kodu

Fan odkrył, że gra bez przerwy sprawdza DLC, co masakruje CPU.
Capcom wydał już dużą aktualizację poprawiającą działanie Monster Hunter Wilds i zapowiedział kolejne patche, lecz sytuacja wciąż daleka jest od ideału. Gra działa słabo nie tylko na PC, ale też na konsolach. Tymczasem użytkownik Reddita o nicku de_Tylmarande odkrył mechanizm, który – po obejściu – niemal podwaja wydajność gry.
Monster Hunter Wilds – optymalizacja zablokowana przez sprawdzanie DLC
Według ustaleń modera, Monster Hunter Wilds nieustannie sprawdza, czy gracz posiada wszystkie dostępne dodatki DLC. Ta rutyna ma generować nadmierne obciążenie CPU i pamięci RAM. De_Tylmarande postanowił ominąć to sprawdzanie – i efekty okazały się spektakularne.
Na udostępnionym nagraniu bez modyfikacji gra osiągała minimum 24 kl./s i średnio 30 FPS. Po zastosowaniu obejścia liczby wzrosły do 43 FPS minimum i 49 FPS średnio. Oznacza to poprawę minimalnej liczby klatek o 79% oraz średniej o 63%, czyli niemal dwukrotny wzrost wydajności.
Mod nie został jeszcze udostępniony publicznie, ale jego autor poinformował już Capcom o odkryciu. Jeśli deweloper nie wdroży poprawki w zapowiedzianych aktualizacjach PC, modder zapowiada publikację rozwiązania dla wszystkich graczy. Sprawa przypomina głośny przypadek Resident Evil Village, gdzie piracka wersja działała lepiej niż oficjalna – aż Capcom musiał zareagować. Jeśli historia się powtórzy, Monster Hunter Wilds może wreszcie dostać optymalizację, na jaką gracze czekają od premiery.
