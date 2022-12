Monster Hunter Rise rusza na podbój kolejnych konsol. Capcom potwierdza plotki

Wczoraj informowaliśmy Was o doniesieniach jednego z branżowych insiderów, który ujawnił, że Monster Hunter Rise zmierza na konsole PlayStation i Xbox oraz do usługi Xbox Game Pass . Capcom postanowił natomiast nie trzymać użytkowników wspomnianych platform zbyt długo w niepewności i potwierdził wspomniane plotki, a to oznacza, że już niedługo posiadacze sprzętów Sony i Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się z ostatnią odsłoną serii Monster Hunter.

Poluj na hordy potworów, które zachowują się w charakterystyczny dla swego gatunku sposób i cechują się zabójczą zajadłością. Dostępne są zarówno klasyczne, powracające w nowej odsłonie potwory, jak i zupełnie nowe bestie inspirowane kulturą ludową Japonii, takie jak sztandarowy przedstawiciel gatunku wiwern — Magnamalo. Jeśli chcesz zdobyć nagrody, musisz błyskawicznie podejmować decyzje i doskonale poznać zwyczaje potworów! – głosi opis produkcji.

Przypomnijmy, że obecnie Monster Hunter: Rise dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsoli Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Monster Hunter Rise – recenzja gry – Czas na łowy. Jeśli natomiast ciekawią Was nasze wrażenia z pecetowej wersji gry, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.