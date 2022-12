Monster Hunter Rise wkrótce w Xbox Game Pass? Insider dzieli się informacjami

Monster Hunter Rise doczekało się pod koniec czerwca sporego dodatku o nazwie Sunbreak, dzięki któremu tytuł mógł pochwalić się rekordowym zainteresowaniem na Steam. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące doniesienia, które sugerują, że już niedługo produkcja Capcomu trafi do szerszego grona odbiorców. Jeden z branżowych insiderów informuje bowiem, że wspomniana gra ukaże się niebawem na konsolach PlayStation i Xbox.

Monster Hunter Rise zmierza rzekomo na konsole PlayStation i Xbox oraz do usługi Xbox Game Pass

Powyższe rewelacje pojawiły się portalu Insider Gaming, a ich autorem jest informator posługujący się pseudonimem „The Snitch”, który w ostatnich miesiącach dzielił się już kilkoma sprawdzonymi informacjami. Zdaniem insidera Monster Hunter Rise zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 20 stycznia 2023 roku. Produkcja tego samego dnia ma trafić również do usługi Xbox Game Pass.



„The Snitch” informuje także, że na sprzętach Sony i Microsoftu wiosną przyszłego roku ukaże się też wspomniany na początku wiadomości dodatek Sunbreak. Na konsolach obecnej generacji Monster Hunter Rise ma natomiast działać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę oraz oferować dźwięk przestrzenny 3D.



Oczywiście Capcom nie odniósł się w żaden sposób do powyższych doniesień. Posiadaczom konsol PlayStation i Xbox, którzy chcieliby zagrać w Monster Hunter Rise, nie pozostaje nic innego, jak wypatrywać oficjalnych informacji na ten temat. Niewykluczone, że zapowiedzi nowych wersji gry doczekamy się na gali The Game Awards 2022.



Na koniec przypomnijmy, że obecnie Monster Hunter: Rise dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsoli Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Monster Hunter Rise – recenzja gry – Czas na łowy. Jeśli natomiast ciekawią Was nasze wrażenia z pecetowej wersji gry, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.