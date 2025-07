Moda na The Alters. Nowa linia ubrań pozwoli poczuć się jak Jan Dolski

The Alters wychodzi na wybiegi.

Na początku lipca poznaliśmy wyniki sprzedaży The Alters . Gra otrzymała też ostatnio aktualizację eliminującą problemy związane z nieprawidłowym tłumaczeniem, AI czy z kabinami osobistymi. 11 bit studios zaprezentowało teraz unikalną linię odzieży, która pozwala fanom upodobnić się do Jana Dolskiego.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że The Alters zadebiutowało 13 czerwca 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja The Alters - W niezgodzie z samym sobą.