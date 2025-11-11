Kerry King ze Slayera jest fanem flipperów. Muzyczne umiejętności pomagają mu osiągać lepsze wyniki

W najnowszym materiale wideo na kanale Stern Pinball, gitarzysta Slayera opowiedział o swojej wieloletniej pasji do flipperów. Muzyk podkreślił także jak jego techniczne umiejętności jako muzyka pomagają mu osiągać świetne wyniki na maszynach firmy Stern Pinball.

Prawdopodobnie zbliżyłem się do ludzi ze Stern dlatego, że mój przyjaciel Gerardo z Reigning Phoenix Music był znajomym jednego z kluczowych gości w Stern. Teraz to już jakieś 20 lat znajomości. Stern Pinball to nie jest firma, która kogoś “sponsoruje”, ale myślę, że jestem z nimi tak blisko, jak muzyk może być.

Jestem pewien, że byłem nastolatkiem, kiedy chodziłem do takich małych pól do minigolfa, gdzie były flippery i tym podobne rzeczy. A grą, w którą wtedy naprawdę się wciągnęliśmy, było oryginalne Pin-Bot. Ale tak naprawdę graliśmy we wszystko.

Choć King przyznaje, że jego kolekcja nie jest duża, głównie z powodu życia w Nowym Jorku, to jest starannie dobrana:

Moje maszyny są nowsze. Najstarsza to chyba South Park, ma może z 25 lat. To gry, które lubimy grać razem z żoną. Na przykład świetnie bawimy się przy Family Guy, bo lubimy ten serial. Te muzyczne są dla mnie wyjątkowe, bo jestem fanem AC/DC i Metallici. Uwielbiam te gry, w których możesz wybrać muzykę, która leci podczas rozgrywki. Tak jak AC/DC, Metallica, Iron Maiden. Grałem też w Aerosmith — super zabawa. Grałem w remake Metallici. Wolę te, gdzie możesz po prostu grać, słuchając kawałków, których słuchałbyś i tak. I oczywiście: byłoby zabawnie mieć flipper Slayer z pentagramami i antyreligijną symboliką. Nie spodziewam się, że powstanie, ale fajnie to sobie wyobrazić.

Stern Pinball to najstarszy i największy producent flipperów arcade na świecie. W ich katalogu znajdują się również urządzenia inspirowane takimi zespołami jak Rush, Led Zeppelin, The Beatles i KISS. Ich maszyny są popularne zarówno wśród profesjonalnych graczy rywalizujących w turniejach na całym świecie, jak i osób, które dopiero odkrywają urok “srebrnej kulki”.