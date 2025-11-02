Kirk Hammett z zespołu Metallica opowiedział o swojej bogatej kolekcji horrorowych pamiątek

Hammett przyznał, że obcuje z rekwizytami bardzo bezpośrednio:

Kiedy coś nowego trafia w moje ręce, dotykam to, oglądam, wącham… Potrafię wpatrywać się w te przedmioty godzinami. One mnie inspirują, siadam z gitarą, patrzę na nie i często powstaje z tego muzyka. Kocham te filmy. Uważam, że są historycznie i kulturowo ważne. Czuję się ich opiekunem i kustoszem. To wszystko razem tworzy pewną energię, kiedy stoisz w pokoju pełnym takich przedmiotów, czujesz, jak ważny jest ten dorobek. To część światowej kultury. Dlatego czuję potrzebę, aby się tym dzielić z ludźmi. Wiem, że są tacy, którzy czują wobec tego to samo co ja, albo po prostu są ciekawi. Chcą zobaczyć coś, co było w filmie 80 lat temu i to jest piękne. To nie to samo, co oglądanie Mona Lisy w Luwrze, po tym nie pójdziesz do domu i nie obejrzysz filmu o Mona Lisie. Ale widząc rekwizyt z Wilkołaka czy Draculi, możesz później wrócić do tych filmów i odkryć w nich coś nowego.