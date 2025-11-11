Reportaż: Trzy śmierci Project 8 – nieznana historia skasowanej gry 11 bit studios

Piekło może powstać w najmniej spodziewanych okolicznościach – również to deweloperskie. W Polsce nie brakowało skasowanych gier – mniejszych, większych, czasem niemal gotowych. Jedna jednak obrosła legendą. Project 8 od 11 bit studios od początku miał być czymś ekscytującym i niepowtarzalnym. Skończył w oparach ogromnego skandalu, zarzutów o niegospodarność i szeregu rażących błędów komunikacyjnych. Był też pokryty aurą tajemnicy – aż do teraz.

Zapraszam na dotąd nieznaną opowieść o wielkich ambicjach i ekscytujących ideach, ale też braku zaufania, błędach i nieudanych poszukiwaniach. O tym jak Project 8 rodził się, ekscytował, ale też diametralnie zmieniał i finalnie zakończył swój żywot w atmosferze skandalu. W końcu to, co w tym projekcie jest najbardziej niezwykłe to fakt, że wbrew temu co może się wydawać, to nigdy nie była jedna gra.

11 bit studios, z perspektywy gracza, nigdy oficjalnie nie zapowiedziało Project 8. Gra znana była jednak inwestorom od lat. Pokazano również kilkusekundowe wideo, ilustrujące efekty przejścia studia na Unreal Engine. Ostatecznie projekt trafił do kosza pod koniec zeszłego roku. Pracę straciło wielu pracowników 11 bit, a sama spółka musiała zaksięgować ogromne, liczące aż 50 mln zł straty. Nigdy też oficjalnie nie dowiedzieliśmy się czym miał być Project 8, który zaliczył aż trzech reżyserów. W ciągu kilkutygodniowego śledztwa dziennikarskiego przeprowadziłem rozmowy z kilkunastoma osobami związanymi z projektem na każdym z etapów, odkrywając tym samym różne wizje tej gry. Warto podkreślić, że każda była inna, a więc mówienie o Project 8 jako o jednej produkcji jest błędne – ich były co najmniej trzy.

Etap pierwszy – poetycka opowieść o powstawaniu mitów

Początkowym liderem Project 8 był Artur Ganszyniec – doświadczony twórca, autor scenariusza do pierwszego Wiedźmina, uznany w branży storyteller. To była jego autorska gra, realizowana w kilkunastoosobowym zespole, w dużym stopniu złożonym z nowych pracowników 11 bit studios. To miała być opowieść o tym jak historia i sposób, w jaki ją opowiadamy, wpływa na nasze życie i społeczeństwo oraz jak powstają mity. Jedną z inspiracji i referencji była książką Bohater o tysiącu twarzy Josepha Campbella, powszechnie uznawana za klasyk mitoznawstwa. W tym momencie Project 8 był bardzo poetycki, wrażliwy i monumentalny. Niektóre wątki, jak te związane z powstawaniem gwiazd, były bardzo miękkie, tajemnicze i wręcz magiczne.