Minęło 16 lat od premiery jednej z najważniejszych gier na PlayStation 3. To był epicki finał trylogii

Za kilka lat będziemy mogli wrócić do tej historii w odświeżonym wydaniu.

Dokładnie 16 marca minęło szesnaście lat od premiery jednej z najważniejszych gier akcji w historii. God of War 3 zadebiutowało w 2010 roku na PlayStation 3 i do dziś uchodzi za jeden z najwybitniejszych przedstawicieli gatunku slasherów. Podczas ostatniego State of Play Sony zapowiedziało remake’i klasycznej trylogii przygód Kratosa, więc za kilka lat fani będą mogli powrócić do tej gry w zupełnie nowym wydaniu. God of War 3 – minęło 16 lat od premiery kultowej gry na PlayStation 3 Już w dniu premiery oczekiwania wobec gry były ogromne. Poprzednie części zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, a zakończenie God of War 2 pozostawiło fanów z poczuciem, że nadchodzi epickie zwieńczenie trylogii. Historia Kratosa zmierzała ku konfrontacji z najpotężniejszymi przedstawicielami greckiego panteonu, co zapowiadało widowisko na niespotykaną wcześniej skalę.

Twórcy ze studia Santa Monica stanęli przed trudnym zadaniem, gdyż musieli nie tylko domknąć epicką opowieść, ale także wykorzystać możliwości nowej generacji sprzętu. Przesiadka z PlayStation 2 na PlayStation 3 okazała się ogromnym krokiem naprzód, szczególnie pod względem rozmachu i oprawy wizualnej. Gra spełniła jednak pokładane w niej nadzieje, zdobywając bardzo wysokie oceny i osiągając imponujący wynik 91/100 w serwisie Metacritic. Jednym z największych atutów God of War 3 była jego bezkompromisowa rozgrywka. System walki rozwijał znane mechaniki, oferując jeszcze większą płynność oraz możliwość łączenia różnych broni w efektowne kombinacje. Starcia z bogami, rozgrywające się na szczytach Olimpu i w czeluściach Hadesu, do dziś uchodzą za jedne z najbardziej spektakularnych momentów w historii gier.

Produkcja szybko stała się jednym z najlepiej sprzedających się tytułów na PlayStation 3, a finał historii Kratosa zapisał się w pamięci graczy jako wyjątkowo emocjonalne i brutalne zwieńczenie trylogii. Co istotne, mimo upływu lat gra nadal pozostaje punktem odniesienia dla współczesnych produkcji. Planowany remake, który ma objąć także wcześniejsze części serii, budzi spore emocje. Współczesne odsłony God of War postawiły na bardziej taktyczny i wyważony system walki, różniący się od dynamicznej, agresywnej formuły znanej z oryginalnej trylogii. Pojawia się więc pytanie, czy nowe wersje zachowają charakter klasyków, czy też spróbują połączyć oba podejścia. Największym wyzwaniem dla twórców będzie zachowanie balansu między nowoczesną technologią a duchem oryginału. Lepsza oprawa wizualna i większa skala starć to jedno, ale równie ważne pozostaje utrzymanie ciężaru ciosów, płynności walki i intensywności starć, które definiowały God of War 3.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.