Minecraft Legends zaliczył niezły start. Twórcy pochwalili się liczbą graczy

Od premiery Minecraft Legends minęły niecałe dwa tygodnie. Niestety gra opracowana przez Mojang Studios i Blackbird Interactive nie zaliczyła najlepszego startu na platformie Steam, gdzie obecnie może pochwalić się „mieszanymi” opiniami. Okazuje się jednak, że i tak sporo użytkowników postanowiło samodzielnie przetestować wspomniany tytuł. Twórcy pochwalili się bowiem liczbą graczy, która potwierdza, że produkcja cieszy się sporym zainteresowaniem.

Minecraft Legends sprawdziło już kilka milionów graczy

Tuż przed weekendem na oficjalnym profilu gry na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym poinformowano, że od momentu premiery w Minecraft Legends zagrało ponad 3 mln użytkowników. Wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 10 dni od debiutu produkcji na rynku. Deweloperzy mają więc powody do zadowolenia.



Należy podkreślić, że wspomniany rezultat nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Minecraft Legends od momentu premiery dostępny jest bowiem w usłudze Xbox i PC Game Pass. Możemy więc bezpiecznie założyć, że spora część graczy zapoznała się ze wspomnianym tytułem właśnie za pośrednictwem usługi Microsoftu.



Na koniec przypomnijmy, że gra Minecraft Legends dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi produkcji opracowanej przez Mojang Studios i Blackbird Interactive.

