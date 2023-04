Minecraft Legends rozczarowało graczy?

Premiera Minecraft Legends już za nami. Fani uniwersum wykreowanego przez Mojang Studios z pewnością mieli wysokie oczekiwania. Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem ekipa nie stanęła na wysokości zadania. Poniżej znajdziecie również premierowy trailer.

Minecraft Legends jest dostępne w usłudze Game Pass

Wyłącznie na Steam Minecraft Legends doczekało się już ponad 400 recenzji. Niestety, jedynie 65% z nich to pozytywne opinie. Zawiedzeni gracze zaznaczają, że gra jest krótka i uboga w zawartość. Sporo osób wskazuje również na błędy i nieopracowany system kontroli jednostek. Osoby, które wypowiadają się o Minecraft Legends pozytywnie, mówią, że jest to przyjemna i lekka gierka, a całość powinna przypaść do gustu nieco młodszym graczom.