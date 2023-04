Dziś premiera Minecraft Legends. Gra debiutuje w Xbox Game Pass i nie tylko

Zdobywaj bazy piglinów w ciągu dnia i broń swoich sojuszników po zmierzchu. Odkrywaj bujne biomy wypełnione skarbami i niebezpieczeństwami, poznawaj nowych przyjaciół i zjednocz się ze znajomymi mobami. Ze sprzymierzeńcami po Twojej stronie wszystko, co pozostało do zrobienia, to uratować świat – czytamy w opisie gry na stronie Xbox.