Minecraft Chaos Cubed już dostępny. Nowy mob potrafi „zjadać” bloki i zmieniać swoje właściwości

Mojang rozwija sandboxa o kolejne nietypowe systemy i nowe podziemne biomy
Minecraft otrzymał kolejną dużą aktualizację zatytułowaną Chaos Cubed, która wprowadza szereg nowych treści zarówno w wersji Java, jak i Bedrock. Patch pojawił się po wcześniejszej zapowiedzi w marcu i jest jedną z bardziej nietypowych aktualizacji ostatnich lat.
Minecraft – Chaos Cubed i nowy kierunek rozwoju świata
Najważniejszym elementem aktualizacji jest nowy mob – Sulfur Cube. To stworzenie wyróżnia się unikalną mechaniką polegającą na „zjadaniu” bloków i modyfikowaniu swoich właściwości w zależności od tego, co przyswoi. Przykładowo po kontakcie z drewnem staje się bardziej sprężysty, a po pochłonięciu wełny zyskuje lekkość i wolniejsze poruszanie się.
W grze pojawiły się również nowe biomy jaskiń siarkowych, w których gracze znajdą zarówno nowe bloki siarki i cynobru, jak i charakterystyczne baseny siarkowe. Eksploracja tych obszarów ma być powiązana z poszukiwaniem wejść do podziemnych systemów jaskiń, co ma zachęcać do dokładniejszego badania świata.
Aktualizacja wprowadza także nowy utwór muzyczny „Bounce”, który można znaleźć na płycie ukrytej w opuszczonych kopalniach w biomach siarkowych. Nowe materiały mają pozwolić na tworzenie dekoracyjnych elementów budowli, takich jak schody, płyty czy ściany.
GramTV przedstawia:
Chaos Cubed pojawił się w Minecrafcie! Wypraw się na poszukiwanie tętniących życiem źródeł siarki w Świecie Nadziemnym, by odkryć ukryty pod ziemią niesamowity biom jaskiniowy. Jeśli masz odwagę, popływaj w bulgoczących basenach siarkowych, buduj z kolorowego cynobru i siarki, ale przede wszystkim – odkryj nieustanny apetyt Siarkowej Kostki na bloki! Od podskakiwania i ślizgania się po wybuchowe niespodzianki – ten nieprzewidywalny mob otwiera ekscytujące nowe sposoby budowania, rywalizacji i przetrwania w zależności od tego, czym go nakarmisz. Chaos jest tylko o jeden blok dalej w naszej najnowszej aktualizacji. Zagraj już dziś w Minecrafcie!
Chaos Cubed jest drugą z trzech dużych aktualizacji zaplanowanych w Minecraft na 2026 rok. Wcześniejsza aktualizacja Tiny Takeover skupiła się na dodaniu młodych mobów i nowych przedmiotów, natomiast kolejna – Dappled Forest – ma wprowadzić jesienne biomy oraz nowe typy drewna.
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