Minecraft Chaos Cubed już dostępny. Nowy mob potrafi „zjadać” bloki i zmieniać swoje właściwości

Minecraft otrzymał kolejną dużą aktualizację zatytułowaną Chaos Cubed, która wprowadza szereg nowych treści zarówno w wersji Java, jak i Bedrock. Patch pojawił się po wcześniejszej zapowiedzi w marcu i jest jedną z bardziej nietypowych aktualizacji ostatnich lat.

Minecraft – Chaos Cubed i nowy kierunek rozwoju świata

Najważniejszym elementem aktualizacji jest nowy mob – Sulfur Cube. To stworzenie wyróżnia się unikalną mechaniką polegającą na „zjadaniu” bloków i modyfikowaniu swoich właściwości w zależności od tego, co przyswoi. Przykładowo po kontakcie z drewnem staje się bardziej sprężysty, a po pochłonięciu wełny zyskuje lekkość i wolniejsze poruszanie się.