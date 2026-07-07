Grywalna wersja kultowego horroru dostępna za darmo wewnątrz YouTube. Fani stworzyli coś niesamowitego

Five Nights at Freddy’s zasłynęło między innymi dzięki popularności na YouTube, gdzie setki twórców nagrywały swoje reakcje na spotkania z animatronikami. Teraz sytuacja się odwróciła – gra stała się dostępna bezpośrednio na tej samej platformie.

Five Nights at Freddy’s doczekało się nietypowej wersji dostępnej na YouTube. Jeden z twórców przygotował grywalny film inspirowany pierwszą odsłoną serii.

Twórca Atlas Arcade przygotował specjalny film, który pozwala sterować uproszczoną wersją pierwszego Five Nights at Freddy’s. Zadaniem graczy jest obserwowanie dwóch drzwi w biurze ochrony i reagowanie na pojawienie się Bonnie oraz Chiki. Na komputerach można zamykać odpowiednie przejścia za pomocą klawisza „L”, natomiast użytkownicy urządzeń mobilnych wykonują tę czynność poprzez dwukrotne dotknięcie ekranu.

Projekt wykorzystuje funkcję filmów 180-stopniowych na YouTube, dzięki czemu widok przypomina oryginalne stanowisko ochroniarza z pierwszej części gry. Całość działa jednak w nietypowy sposób – gracze korzystają z funkcji przewijania filmu, aby pomijać momenty ataków animatroników i dotrzeć do końca rozgrywki.