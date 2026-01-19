MindsEye ma zaledwie kilku graczy na Steamie, a mimo to wciąż sponsoruje twórców treści

MindsEye było jedną z najgorzej ocenianych gier 2025 roku. Studio Build a Rocket Boy było ostro krytykowane za wypuszczenie produkcji w niedokończonym stanie. Gracze zwracali uwagę nie tylko na pośpiech przy premierze, ale również na schematyczne misje, dziwny system walki oraz pusty, pozbawiony życia otwarty świat. Możecie się o tym wszystkim przekonać także z naszej recenzji.

MindsEye walczy o uwagę graczy opłacając streamerów

Okres po premierze gry był równie osobliwy. Współdyrektor generalny studia twierdził, że przeciwko MindsEye prowadzona kampania oszczerstw, opłacana przez osoby trzecie, z kolei zwolnieni pracownicy opublikowali list otwarty, w którym oskarżali kierownictwo o tworzenie toksycznej kultury pracy. Biorąc pod uwagę skalę negatywnego odbioru gry oraz konsekwencje, jakie jej premiera przyniosła studiu, można by oczekiwać, że Build a Rocket Boy pogodzi się z porażką i skupi na kolejnym projekcie. Tak się jednak nie stało. Studio nadal rozwija MindsEye, stopniowo przekształcając nieudany tytuł z otwartym światem w swoisty pseudo-sandbox oparty na treściach tworzonych przez społeczność.