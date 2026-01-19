Zaloguj się lub Zarejestruj

MindsEye ma zaledwie kilku graczy na Steamie, a mimo to wciąż sponsoruje twórców treści

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/19 20:30
MindsEye nadal walczy o uwagę graczy, choć chyba niezbyt skutecznie.

MindsEye było jedną z najgorzej ocenianych gier 2025 roku. Studio Build a Rocket Boy było ostro krytykowane za wypuszczenie produkcji w niedokończonym stanie. Gracze zwracali uwagę nie tylko na pośpiech przy premierze, ale również na schematyczne misje, dziwny system walki oraz pusty, pozbawiony życia otwarty świat. Możecie się o tym wszystkim przekonać także z naszej recenzji.

MindsEye walczy o uwagę graczy opłacając streamerów

Okres po premierze gry był równie osobliwy. Współdyrektor generalny studia twierdził, że przeciwko MindsEye prowadzona kampania oszczerstw, opłacana przez osoby trzecie, z kolei zwolnieni pracownicy opublikowali list otwarty, w którym oskarżali kierownictwo o tworzenie toksycznej kultury pracy. Biorąc pod uwagę skalę negatywnego odbioru gry oraz konsekwencje, jakie jej premiera przyniosła studiu, można by oczekiwać, że Build a Rocket Boy pogodzi się z porażką i skupi na kolejnym projekcie. Tak się jednak nie stało. Studio nadal rozwija MindsEye, stopniowo przekształcając nieudany tytuł z otwartym światem w swoisty pseudo-sandbox oparty na treściach tworzonych przez społeczność.

Jeszcze bardziej zaskakujące jest jednak to, że deweloper wciąż finansuje sponsorowane materiały promujące grę. MindsEye notuje obecnie jednocyfrową średnią liczbę graczy na Steamie, a to zapaść, z której bardzo niewiele gier kiedykolwiek się podniosło. Mimo to popularny twórca treści i streamer Criken niedawno transmitował rozgrywkę z MindsEye i opublikował film na swoim drugim kanale na YouTube, ujawniając, że materiał był sponsorowany. W opisie pod materiałem możemy przeczytać:

Sponsored by MindsEye! Head to your preferred gaming platform and search for MindsEye to start playing NOW…. #MindsEyePartner

Sekcja komentarzy pod filmem szybko zamieniła się w żartobliwą dyskusję, wyśmiewającą fakt sponsorowania gry, która dla wielu jest już martwa. Decyzja o inwestowaniu w marketing budzi zdziwienie, zwłaszcza że studio niedawno zwolniło około 250 pracowników. Z drugiej strony Build a Rocket Boy może znajdować się w sytuacji, w której nie ma już zasobów, aby rozpocząć nowy projekt, co zmusza firmę do prób ratowania MindsEye jako jedynego aktywnego tytułu.

Komentarze
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 21:05
NOWAHUTANACZASIE napisał:

Nie taki zły ten tytuł, nie miałem o dziwo, żadnego błędu. 

nie chce mi się rozpisywać, to na pewno nie jest gra na 2 czy 3 na 10. Ale na 5 może 6 na 10 to już tak.

To chyba po prostu tej gry nie włączyłeś :) 

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 20:53

Nie taki zły ten tytuł, nie miałem o dziwo, żadnego błędu. 

nie chce mi się rozpisywać, to na pewno nie jest gra na 2 czy 3 na 10. Ale na 5 może 6 na 10 to już tak.




