Miłośnicy gier RPG akcji mogą zacierać ręce. Phantom Blade Zero odsłoni wkrótce kolejne karty

Nadciąga gameplay z Phantom Blade Zero.

Zupełnie nowy zwiastun Phantom Blade Zero pojawi się 21 stycznia. Zobacz intensywny, nieedytowany materiał z walki z bossem, który prezentuje nasze odważne innowacje i głębokie zaangażowanie w stworzenie najlepszego doświadczenia w walce wręcz. – czytamy na platformie X .

Deweloperzy odpowiedzialni za Phantom Blade Zero podzielili się świetnymi wieściami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Już 21 stycznia wszyscy zainteresowani będą mogli rzucić okiem na nowy materiał z gry. Twórcy planują podzielić się gameplayem przedstawiającym walkę z bossem:

Przy okazji warto rzypomnieć, że Phantom Blade Zero nie będzie grą typu soulslike. Twórcy zamierzają jednak dostarczyć „przyspieszających bicie serca, gorączkowych, satysfakcjonujących i ekscytujących” starć z wrogami. Deweloperzy zaznaczyli też, że nie chcą denerwować graczy, którzy powinni cieszyć się „czystą walką, historią i światem”. „Jako nowe studio nie sądzę, abyśmy mieli taki przywilej jak From Software, aby frustrować graczy podczas rozgrywki” – przekazał w ubiegłym roku reżyser Phantom Blade Zero.

Phantom Blade Zero to RPG akcji tworzone przez studio S-Game. Gra po raz pierwszy została zapowiedziana 24 maja 2023 roku. Studio wciąż nie ujawniło dokładnej daty premiery. Tytuł ma trafić na PlayStation 5 oraz komputery osobiste.