Kolejny prequel Igrzysk śmierci w pierwszym teaserze. Zaprezentowano logo i potwierdzono datę premiery

Podczas panelu Lionsgate na CinemaCon zaprezentowano pierwszy teaser na podstawie Wschodu słońca w dniu dożynek. Przedstawia ono nowe logo filmu zatytułowanego Sunrise on the Reaping (Świt żniw). Możemy na nim zobaczyć, jak płomienie ogarniają symbol Kosogłosa, który przemienia się w węża.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane, ale fani mogą spodziewać się podobnej historii, którą znają z książki. Tym razem głównym bohaterem będzie Haymitch Abernathy, który w oryginalnej serii Igrzysk śmierci grany był przez Woody’ego Harrelsona.

Autorem scenariusza do Sunrise on the Reaping został Billy Ray, współautor skryptu do oryginalnych Igrzysk śmierci. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już tego lata. Za kamerą widowiska stanie Francis Lawrence, twórcza wszystkich odsłon serii od W pierścieniu ognia z 2013 roku.