Widowiskowy gameplay z Phantom Blade Zero na gamescom 2024. Fragmenty rozgrywki uchwycone na PS5

Phantom Blade Zero na widowiskowym gameplayu z gamescom 2024

W trakcie gamescom 2024 mogliśmy już rzucić okiem na pierwsze gameplaye prezentujące Gothic 1 Remake, nowe mechaniki w Farming Simulator 25 czy oficjalny zwiastun Mafii 4. W wydarzeniu biorą również udział twórcy Phantom Blade Zero, a do sieci trafiły kilkuminutowe fragmenty z rozgrywki uchwycone na PlayStation 5 w ramach wersji demonstracyjnej.

Na gameplayu możemy przyjrzeć się widowiskowej walce z różnymi wrogami, w tym z trzema bossami. Zaprezentowani przeciwnicy to Tie Sha the Frenzy, Commander Cleave i Huangxing, the Sunken Pillar of Kunlun. Protagonistę w akcji możemy obejrzeć na materiale udostępnionym przez oficjalny kanał PlayStation, który znajduje się na dole wiadomości. W demo produkcji mogą także zagrać uczestnicy targów gamescom na stoisku S-Game.