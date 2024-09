Dark Souls III spotyka Sekiro i Bloodborne. Phantom Blade Zero na nowym gameplayu

Na nagraniu udostępnionym przez użytkownika na YouTube widzimy rozgrywkę z Phantom Blade Zero, a konkretnie cały tutorial wraz z bossem o nazwie „Iron Mask Killer”, oraz kilku innych przeciwników. Niestety tak jak w przypadku gameplayu udostępnionego kilka miesięcy temu na oficjalnym kanale gry, nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnej rozgrywki z eksplorowania lokacji.

Na wydarzeniu Tokyo Game Show zobaczyliśmy wersję demo nowej gry z gatunku RPG akcji autorstwa studia S-Game. Na filmie pokazującym grę możemy zobaczyć fragment rozgrywki z wersji Phantom Blade Zero na PC. Niestety na wydarzeniu nie pojawiło się wiele informacji na temat rozwoju produkcji, nie znamy również planowanej daty premiery gry.

Na przedstawionym nagraniu widzimy, że Phantom Blade Zero to RPG akcji z elementami walki przypominającymi bestsellerowe Sekiro: Shadows Die Twice, a klimatem momentami tytuł budzi skojarzenia również z Dark Souls III i Bloodborne. Podczas starć z wrogami często najlepszym podejściem jest parowanie ciosów, a następnie wyprowadzanie szybkich kontr. W grze możemy znaleźć wiele chińskich motywów, takich jak stroje postaci, używane bronie oraz sposób walki postaci.