Phantom Blade Zero to nie gra typu soulslike. Na demo jeszcze trochę poczekamy

Kiedy natomiast gracze będą mieli okazję zapoznać się z wersją demonstracyjną Phantom Blade Zero? Niestety okazuje się, że zainteresowani będą musieli nieco poczekać na możliwość przetestowania wspomnianej produkcji. S-Game informuje, że nie jest obecnie gotowe, by udostępnić demo szerokiemu gronu odbiorców, ponieważ wciąż boryka się z pewnymi problemami technicznymi.

Szczera prawda jest taka, że to demo po prostu nie jest gotowe do testowania na dużą skalę. Na [Summer Game Fest] widzieliśmy już pewne problemy z liczbą klatek na sekundę i sporadyczne awarie. Demo jest gotowe do testów w kontrolowanym środowisku. Będziemy w stanie ustalić przyczyny tych problemów, nie będąc jednocześnie zalewani opiniami, więc na razie podejmujmy taką decyzję. Wolimy radzić sobie z problemami na wczesnym etapie procesu deweloperskiego, zamiast wypuszczać coś pochopnie i mieć to w nosie – wyjaśniają przedstawiciele S-Game.