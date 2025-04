Diablo 4 w promocji na konsole. Duża zniżka na grę w sklepie Neonet

W sklepie Neonet wystartowała promocja na Diablo 4. Produkcja Blizzarda dostępna jest w wydaniu pudełkowym na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Jednak ofertą mogą zainteresować się również posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S, którzy mogą skorzystać z darmowego ulepszenia do najnowszych konsol.

Diablo 4 to fabularna gra akcji pełna niekończących się zastępów zła do pokonania, niezliczonych umiejętności do opanowania, koszmarnych podziemi do przemierzenia i legendarnych łupów do zdobycia. Rozegraj epicką kampanię samodzielnie lub ze znajomymi, spotykaj niezapomniane postacie w mrocznej scenerii i poznawaj porywającą historię lub daj się pochłonąć bogatej rozgrywce w końcowej fazie gry: walcz z kultowymi bossami o potężne łupy, odpieraj nacierające siły Piekła w Piekielnym Przypływie, opanuj kuźnię, by tworzyć najlepszą broń i awansuj potężne postacie w ramach rozgrywki i progresji międzyplatformowej na wszystkich dostępnych platformach – czytamy w oficjalnym opisie gry.