Miliony graczy chcą być jak Goku. Dragon Ball ze sprzedażowym kamieniem milowym

Sześć lat na rynku gamingowym to nierzadko cała epoka. Wielu grom nie udało się przecież dobić do tak długiego okresu zainteresowania, a najświeższym przykładem niech będzie ś.p. Anthem.

Nie każdy jednak musi okazać się takim niepowodzeniem, jak wspominany tytuł od BioWare. Można inaczej i to nawet niekoniecznie będąc tytułem od Ubisoftu czy innego Electronic Arts. Sześć lat po premierze Dragon Ball Z: Kakarot znalazło 10 milionów nabywców Weźmy takie Dragon Ball Z: Kakarot, czyli produkcji opartej na japońskim anime, które w polskiej telewizji puszczane było z francuski dubbingiem. Tytuł ten swoją premierę miał 16 stycznia 2020 roku, dosłownie za moment obchodzić będzie zatem swoje 6. urodziny. Na dodatek zebrał niezłe, ale nie powalające kolana. Mimo tego przez sześć lat Kakarot zgromadził imponujące grono odbiorców, o czym poinformował nas sam wydawca, Bandai Namco.

Dziś wiemy już, że Dragon Ball Z: Kakarot sprzedało się w 10 milionach kopii. To oznacza, że od lipca 2024, gdy ostatni tego typu raport został opublikowany przez Japończyków, do rąk graczy trafiło 2 miliony kolejnych wydań gry. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest zapewne fakt, że RPG akcji od CyberConnect2 jest niezmiennie wspierane dodatkową zawartością. Sami twórcy zapewniają przy tym, iż bynajmniej nie mają zamiaru żegnać się z popularną grą: 10 milionów zapalonych poszukiwaczy przygód. Dziękujemy za przeżycie historii Dragon Ball Z: Kakarot. Jednak ta podróż jeszcze się nie kończy.

Najnowsze z nich ukazało się latem ubiegłego roku i była to pierwsza część nowego DLC o nazwie Przygoda w Królestwie Demonów, które skupia się na wydarzeniach z Dragon Ball Daima. Jeżeli zaś chodzi o część drugą, to na tę gracze nie będą musieli długo czekać, gdyż wydana zostanie ona 15 stycznia, dzień przed oficjalnymi urodzinami DBZ: Kakarot. Jak zostało wspomniane, Dragon Ball Z: Kakarot ukazało się 16 stycznia 2020 roku, pierwotnie jedynie na komputerach osobistych z systemem Windows i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Rok później swoich wydań doczekały się Nintendo Switch i Google Stadia, a od początku 2023 roku w produkcję zagrywać się mogą również posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

