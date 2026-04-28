Wyciekła mapa Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Obszar gry bez rewolucji, ale z kilkoma zmianami?

Radosław Krajewski
2026/04/28 10:10
Gracze mogą spodziewać się podobnej mapy jak w oryginalnej grze Ubisoftu.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostało oficjalnie zaprezentowane w ubiegłym tygodniu, otrzymując pierwszy zwiastun oraz datę premiery. Teraz do sieci wyciekły nowe szczegóły gry, w tym rozmiar mapy.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – wyciekła oficjalna mapa gry

Z udostępnionych grafik wynika, że mapa produkcji występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to szeroka wersja, która rozszerza boczne obszary o dodatkowe fragmenty lądu i oceanu. Drugi wariant, bardziej zbliżony do kwadratu, prezentuje świat w bardziej skupionej formie. Co istotne, porównanie z oryginalnym wydaniem wskazuje, że układ wysp i lądów pozostał niemal niezmieniony.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku nowości. Choć główne obszary lądowe są takie same, skala świata może ulec zmianie, a twórcy prawdopodobnie przygotowali więcej miejsc do eksploracji w obrębie znanych terenów.

Wśród ujawnionych materiałów znalazły się również inne elementy przygotowane przez Ubisoft. Widać między innymi grafiki do notatek aktualizacji, plansze tytułowe dla zapowiedzi, licznik do premiery oraz ilustracje, które mogą trafić na okładkę fizycznego wydania. Całość utrzymano w charakterystycznej dla Black Flag kolorystyce, czyli odcieniach szarości, bieli i niebieskiego, a także wzbogacono o ikony znane z interfejsu gry.

Oto kilka ekskluzywnych zasobów graficznych dla Assassin's Creed Black Flag Resynced, zawierających ikony z gry, mapy, tła, kluczowe grafiki oraz informacje o nadchodzących aktualizacjach.

Twórcy potwierdzili również kilka istotnych decyzji projektowych. W grze nie znajdziemy trybu wieloosobowego ani żadnych dodatków DLC. Jak wyjaśnił dyrektor kreatywny Paul Fu, zespół w pełni skupił się na przygodach Edwarda w karaibskim świecie. Wątek współczesny powróci, a nawet zostanie rozbudowany o nowe momenty skupione na wewnętrznych rozterkach bohatera.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutuje na rynku już 9 lipca bieżącego roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-black-flag-resynceds-map-revealed-largely-unchanged-from-original/amp

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:02
Painkiller napisał:

Osobiście liczyłem na głęboką przebudowę gry w kierunku assassynów takich jak origin, odysey.

Tak aby wprowadzili system rpg. Jednak samą grafiką mnie nie zachcęcą.

A taki drobne zmiany i ulepszenia to ja podziękuje.. grałem 2013 i byłem zadowolony i nie wracam.

Wolę sprawdzić nowego Heroesa ;P

Przed zagraniem w Origins byłem bardzo "za" tym systemem. Rzeczywistość jednak mocno zweryfikowała moje podejście. System rpg w Origins powoduje, że nawet na najwyższym poziomie trudności gra jest dziecinnie łatwa. Dodatkowo skradanie jest zupełnie nieefektywne, bo zajmuje 10x tyle czasu co zarąbanie przeciwników toporem. Także jeśli zagram w remake Black Flag to zapewne się ucieszę, że skradanie ponownie ma sens.

Painkiller
Gramowicz
Dzisiaj 10:34

Osobiście liczyłem na głęboką przebudowę gry w kierunku assassynów takich jak origin, odysey.

Tak aby wprowadzili system rpg. Jednak samą grafiką mnie nie zachcęcą.

A taki drobne zmiany i ulepszenia to ja podziękuje.. grałem 2013 i byłem zadowolony i nie wracam.

Wolę sprawdzić nowego Heroesa ;P




