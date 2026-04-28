Wyciekła mapa Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Obszar gry bez rewolucji, ale z kilkoma zmianami?

Gracze mogą spodziewać się podobnej mapy jak w oryginalnej grze Ubisoftu.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostało oficjalnie zaprezentowane w ubiegłym tygodniu, otrzymując pierwszy zwiastun oraz datę premiery. Teraz do sieci wyciekły nowe szczegóły gry, w tym rozmiar mapy. Assassin’s Creed Black Flag Resynced – wyciekła oficjalna mapa gry Z udostępnionych grafik wynika, że mapa produkcji występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to szeroka wersja, która rozszerza boczne obszary o dodatkowe fragmenty lądu i oceanu. Drugi wariant, bardziej zbliżony do kwadratu, prezentuje świat w bardziej skupionej formie. Co istotne, porównanie z oryginalnym wydaniem wskazuje, że układ wysp i lądów pozostał niemal niezmieniony.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku nowości. Choć główne obszary lądowe są takie same, skala świata może ulec zmianie, a twórcy prawdopodobnie przygotowali więcej miejsc do eksploracji w obrębie znanych terenów. Wśród ujawnionych materiałów znalazły się również inne elementy przygotowane przez Ubisoft. Widać między innymi grafiki do notatek aktualizacji, plansze tytułowe dla zapowiedzi, licznik do premiery oraz ilustracje, które mogą trafić na okładkę fizycznego wydania. Całość utrzymano w charakterystycznej dla Black Flag kolorystyce, czyli odcieniach szarości, bieli i niebieskiego, a także wzbogacono o ikony znane z interfejsu gry. Oto kilka ekskluzywnych zasobów graficznych dla Assassin's Creed Black Flag Resynced, zawierających ikony z gry, mapy, tła, kluczowe grafiki oraz informacje o nadchodzących aktualizacjach. Wczytywanie ramki mediów.

Twórcy potwierdzili również kilka istotnych decyzji projektowych. W grze nie znajdziemy trybu wieloosobowego ani żadnych dodatków DLC. Jak wyjaśnił dyrektor kreatywny Paul Fu, zespół w pełni skupił się na przygodach Edwarda w karaibskim świecie. Wątek współczesny powróci, a nawet zostanie rozbudowany o nowe momenty skupione na wewnętrznych rozterkach bohatera. Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutuje na rynku już 9 lipca bieżącego roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

