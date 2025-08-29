Sonic Racing: CrossWorlds ma wykorzystać pełnię możliwości Switcha 2. Znamy poszczególne daty premiery gry

Już we wrześniu zadebiutuje Sonic Racing: CrossWorlds, czyli pierwsza od ponad pięciu lat nowa odsłona wyścigowej serii z niebieskim jeżem.

Sonic Racing: CrossWorlds zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2, chociaż wersja z pierwszego pstryczka będzie działać na nowej konsoli dzięki kompatybilności wstecznej. Pełnoprawna edycja na Switcha 2 pojawi się dopiero pod koniec 2025 roku, mniej więcej w okresie świątecznym, ale warto będzie poczekać, bowiem ma ona wykorzystać pełnię mocy najnowszego handhalda od Nintendo. Wersja pudełkowa planowana jest natomiast na początek 2026 roku i co ważne, gra znajdzie się w całości na kartridżu, a nie w formie kodu do pobrania. Sonic Racing: CrossWorlds na Nintendo Switch 2 wykorzysta pełnię mocy konsoli Zacznijmy od tego, dlaczego premiera wersji na Switcha 2 została opóźniona. Producent serii, Takashi Iizuka, w rozmowie z portalem Traxion wyjaśnił, że powodem jest chęć pełnego wykorzystania potencjału nowej konsoli:

Chcieliśmy wydać wersję na Switch 2 jednocześnie z innymi platformami, ale ze względu na późniejszą premierę samej konsoli potrzebowaliśmy dodatkowego czasu, by zoptymalizować grę pod jej możliwości. Pod względem zawartości wersje na Switch 1 i Switch 2 będą identyczne. Znajdą się w nich te same postacie, lokacje, gadżety i tak zwane Travel Rings, pozwalające przemieszczać się między trasami w trakcie wyścigu. Dzięki mocniejszemu sprzętowi, edycja na Switch 2 ma po prostu zaoferować lepszą grafikę i wydajność. Iizuka nie potwierdził, czy gra będzie działała w 4K i 60 klatkach na sekundę, ale podkreślił, że celem jest jak najlepsza jakość na każdej platformie, z zachowaniem płynnej rozgrywki. Dodatkowo dowiedzieliśmy się także, że gra zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową, co dla zespołu jest jednym z priorytetów: Możliwość gry z użytkownikami z całego świata, niezależnie od platformy, była dla nas kluczowa. Dlatego wersje na Switch 1 i 2 zaoferują tę samą zawartość i podobne wrażenia z rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Sonic Racing: CrossWorlds pojawi się również na konsolach poprzedniej generacji, a mianowicie na PlayStation 4 oraz Xbox One, co jak przyznał Iizuka, było sporym wyzwaniem: Optymalizacja pod starszy sprzęt była bardzo trudna, zwłaszcza przy funkcji Travel Rings. Musieliśmy wprowadzić pewne uproszczenia graficzne, ale zależało nam, aby doświadczenie z gry pozostało takie samo. Tak prezentują się poszczególne daty premiery Sonic Racing: CrossWorlds: 25 września 2025 – premiera na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch

– premiera na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch 22 września 2025 – wcześniejszy dostęp dla zamawiających Digital Deluxe Edition

– wcześniejszy dostęp dla zamawiających Digital Deluxe Edition Koniec 2025 roku – wersja natywna na Nintendo Switch 2

– wersja natywna na Nintendo Switch 2 Początek 2026 roku – wersja pudełkowa na Nintendo Switch 2 W oczekiwaniu na premierę, możecie przeczytać o naszych wrażeniach z gry, w którą mogliśmy zagrać na minionym Gamescomie.