Sonic Racing: CrossWorlds ma wykorzystać pełnię możliwości Switcha 2. Znamy poszczególne daty premiery gry

Już we wrześniu zadebiutuje Sonic Racing: CrossWorlds, czyli pierwsza od ponad pięciu lat nowa odsłona wyścigowej serii z niebieskim jeżem.
Sonic Racing: CrossWorlds zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch oraz Switch 2, chociaż wersja z pierwszego pstryczka będzie działać na nowej konsoli dzięki kompatybilności wstecznej. Pełnoprawna edycja na Switcha 2 pojawi się dopiero pod koniec 2025 roku, mniej więcej w okresie świątecznym, ale warto będzie poczekać, bowiem ma ona wykorzystać pełnię mocy najnowszego handhalda od Nintendo. Wersja pudełkowa planowana jest natomiast na początek 2026 roku i co ważne, gra znajdzie się w całości na kartridżu, a nie w formie kodu do pobrania.
Sonic Racing: CrossWorlds na Nintendo Switch 2 wykorzysta pełnię mocy konsoli
Zacznijmy od tego, dlaczego premiera wersji na Switcha 2 została opóźniona. Producent serii, Takashi Iizuka, w rozmowie z portalem Traxion wyjaśnił, że powodem jest chęć pełnego wykorzystania potencjału nowej konsoli:
Chcieliśmy wydać wersję na Switch 2 jednocześnie z innymi platformami, ale ze względu na późniejszą premierę samej konsoli potrzebowaliśmy dodatkowego czasu, by zoptymalizować grę pod jej możliwości.
Pod względem zawartości wersje na Switch 1 i Switch 2 będą identyczne. Znajdą się w nich te same postacie, lokacje, gadżety i tak zwane Travel Rings, pozwalające przemieszczać się między trasami w trakcie wyścigu. Dzięki mocniejszemu sprzętowi, edycja na Switch 2 ma po prostu zaoferować lepszą grafikę i wydajność. Iizuka nie potwierdził, czy gra będzie działała w 4K i 60 klatkach na sekundę, ale podkreślił, że celem jest jak najlepsza jakość na każdej platformie, z zachowaniem płynnej rozgrywki.
Dodatkowo dowiedzieliśmy się także, że gra zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową, co dla zespołu jest jednym z priorytetów:
Możliwość gry z użytkownikami z całego świata, niezależnie od platformy, była dla nas kluczowa. Dlatego wersje na Switch 1 i 2 zaoferują tę samą zawartość i podobne wrażenia z rozgrywki.
Sonic Racing: CrossWorlds pojawi się również na konsolach poprzedniej generacji, a mianowicie na PlayStation 4 oraz Xbox One, co jak przyznał Iizuka, było sporym wyzwaniem:
Optymalizacja pod starszy sprzęt była bardzo trudna, zwłaszcza przy funkcji Travel Rings. Musieliśmy wprowadzić pewne uproszczenia graficzne, ale zależało nam, aby doświadczenie z gry pozostało takie samo.
