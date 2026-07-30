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Twitch wprowadza nowe ograniczenia. Będziemy mogli blokować transmisje i wiadomości

Mikołaj Berlik
2026/07/30 13:00
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Kontrole rodzicielskie rozwijają się coraz bardziej.

Twitch rozszerza zestaw narzędzi dla rodziców, dodając funkcje pozwalające ograniczać dostęp nastolatków do wybranych treści oraz funkcji platformy. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo młodszych użytkowników korzystających z serwisu streamingowego należącego do Amazonu.

Twitch
Twitch

Twitch – nowości na platformie

Nowe ustawienia kontroli rodzicielskiej obejmują użytkowników w wieku 13–17 lat i pozwolą rodzicom m.in. blokować dostęp do transmisji oznaczonych określonymi Content Classification Labels, wyłączyć możliwość wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości, uniemożliwić dziecku prowadzenie własnych transmisji na żywo oraz ustawić dzienne limity czasu spędzanego na Twitchu. Dzięki temu rodzice będą mogli znacznie dokładniej kontrolować sposób korzystania z platformy.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Nowe zabezpieczenia nie będą obowiązkowe od razu po premierze. Młodsi użytkownicy nie będą automatycznie wymagać połączonego konta rodzica, a opiekunowie sami zdecydują, czy chcą aktywować ograniczenia. Rodzice będą mogli dowolnie często zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej, ale do zarządzania nimi potrzebne będzie własne konto Twitch. Po ukończeniu przez użytkownika 18 lat konto rodzica zostanie automatycznie odłączone.

W 2026 roku Twitch wprowadził również inne aktualizacje dotyczące funkcjonowania serwisu. Platforma zaostrzyła między innymi zasady dotyczące viewbottingu, czyli sztucznego zwiększania liczby widzów, nakładając ograniczenia na konta korzystające z takich praktyk. Zmodyfikowano także system kar, rozdzielając naruszenia związane z czatem od przewinień dotyczących samych transmisji.

Źródło:https://gamerant.com/twitch-parental-controls-streams-messages/

Tagi:

News
PC
streaming
Twitch
kontrola rodzicielska
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112