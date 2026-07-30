Twitch wprowadza nowe ograniczenia. Będziemy mogli blokować transmisje i wiadomości

Twitch rozszerza zestaw narzędzi dla rodziców, dodając funkcje pozwalające ograniczać dostęp nastolatków do wybranych treści oraz funkcji platformy. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo młodszych użytkowników korzystających z serwisu streamingowego należącego do Amazonu.

Twitch – nowości na platformie

Nowe ustawienia kontroli rodzicielskiej obejmują użytkowników w wieku 13–17 lat i pozwolą rodzicom m.in. blokować dostęp do transmisji oznaczonych określonymi Content Classification Labels, wyłączyć możliwość wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości, uniemożliwić dziecku prowadzenie własnych transmisji na żywo oraz ustawić dzienne limity czasu spędzanego na Twitchu. Dzięki temu rodzice będą mogli znacznie dokładniej kontrolować sposób korzystania z platformy.

Wczytywanie ramki mediów.