Mike Shinoda z Linkin Park: "Fani nie akceptują Emily Armstrong, bo nie jest mężczyzną”

Ludzie atakowali Emily, bo po prostu nie była mężczyzną. Fani przyzwyczaili się, że Linkin Park to sześciu facetów. Ich dyskomfort objawiał się w wielu formach, krytykowali wszystko, co się dało. Wskazywali na dziesięć różnych powodów, by na końcu dodać “to dlatego jestem wściekły, to dlatego zespół się skończył”.