Tak Linkin Park zagrali w Gdyni na Open’er Festival 2025. Zobaczcie nagrania z całego koncertu

Czwarty i ostatni dzień Open’er Festival 2025 w Gdyni upłynął pod znakiem żywiołu, euforii i wielkiego powrotu, a to za sprawą kultowego Linkin Park.

Fani z całej Polski (i nie tylko) tłumnie stawili się na zakończenie imprezy, której finał należał do legendarnego Linkin Park. Tego dnia obok kultowego rock bandu wystąpili także Doechii, Wolf Alice, Camila Cabello, Molchat Doma, JPEGMafia oraz Conan Gray – każdy z własnym, mocnym akcentem na koniec czterodniowego święta muzyki. To jednak amerykańska grupa zrobiła prawdziwą furorę.

Dla wielu był to pierwszy raz, gdy mogli zobaczyć kultowy zespół na żywo, co tylko potęgowało emocje. Gdy wybiła godzina zero, a cyfrowe zegary odliczyły ostatnie sekundy, z głośników wybuchła eksplozja dźwięku. Mike Shinoda podziękował za gorące powitanie, a Emily Armstrong szybko udowodniła, że zasługuje na swoją rolę z charyzmą i pełnią mocy przejmując kontrolę nad sceną. Wokalistka rzuciła z radością ze sceny: