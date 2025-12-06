Zaloguj się lub Zarejestruj

Poppy wraca z nowym mocnym singlem. Posłuchajcie Guardian

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/06 17:00
Poppy opublikowała nowy singiel wraz z teledyskiem, który zapowiada nadchodzący album Empty Hands.

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wspólnej trasy z zespołem Evanescence, artystka zaprezentowała kolejny utwór ze swojego siódmego albumu studyjnego Empty Hands. Nowy singiel, wyprodukowany przez Jordan Fish, rozwija metalową estetykę Poppy, pełną energii, charakterystycznego wokalu i nieustannej potrzeby przekraczania granic.

Poppy
Poppy

Poppy wypuściła nowy singiel Guardian

Guardian jest już trzecim zaprezentowanym utworem z nadchodzącej płyty, zaraz po singlach Bruised Sky oraz Unravel. Poppy coraz mocniej rozpycha się na muzycznej arenie. Wokalistka w 2025 roku nagrała singiel End Of You wspólnie z Amy Lee z Evanescence i Courtney LaPlante ze Spiritbox. Utwór został wydany 4 września 2025 przez Sumerian Records i od razu uznany za jedno z najważniejszych kobiecych kolaboracji w rocku i metalu. Poppy znana jest z eksperymentalnych teledysków, surrealistycznej estetyki i łączenia kontrastowych gatunków Jej kanał na YouTube zdobył miliony wyświetleń nie tylko dzięki dobrej muzyce, ale także enigmatycznym, często niepokojącym materiałom wideo.

GramTV przedstawia:

Empty Hands to siódmy album studyjny Poppy. Z każdą kolejną odsłoną swojej twórczości artystka coraz mocniej ugruntowuje pozycję wizjonerki, która nie uznaje podziałów gatunkowych. Album czerpie z eklektycznych inspiracji, od industrialu, przez pop, po elementy nawiązujące do surrealistycznych początków Poppy i jej charakterystycznego wokalu. Krążek ukaże się 23 stycznia 2026 roku nakładem Sumerian Records. W 2021 roku artystka przeszła do historii, będąc pierwszą solową wokalistką nominowaną w kategorii Best Metal Performance dzięki swojemu utworowi Bloodmoney. Poppy jest prowokatorką sztuki performance, reżyserką teledysków, autorką science fiction w formie powieści graficznej, a także światową artystką, której twórczość obejmuje brutalne metalowe breakdowny, trap-pop i grunge-punk.

Źródło:https://www.kerrang.com/listen-to-poppys-epic-new-single-guardian

