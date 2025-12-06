Poppy wraca z nowym mocnym singlem. Posłuchajcie Guardian

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wspólnej trasy z zespołem Evanescence, artystka zaprezentowała kolejny utwór ze swojego siódmego albumu studyjnego Empty Hands. Nowy singiel, wyprodukowany przez Jordan Fish, rozwija metalową estetykę Poppy, pełną energii, charakterystycznego wokalu i nieustannej potrzeby przekraczania granic.

Poppy wypuściła nowy singiel Guardian

Guardian jest już trzecim zaprezentowanym utworem z nadchodzącej płyty, zaraz po singlach Bruised Sky oraz Unravel. Poppy coraz mocniej rozpycha się na muzycznej arenie. Wokalistka w 2025 roku nagrała singiel End Of You wspólnie z Amy Lee z Evanescence i Courtney LaPlante ze Spiritbox. Utwór został wydany 4 września 2025 przez Sumerian Records i od razu uznany za jedno z najważniejszych kobiecych kolaboracji w rocku i metalu. Poppy znana jest z eksperymentalnych teledysków, surrealistycznej estetyki i łączenia kontrastowych gatunków Jej kanał na YouTube zdobył miliony wyświetleń nie tylko dzięki dobrej muzyce, ale także enigmatycznym, często niepokojącym materiałom wideo.