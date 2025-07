Linkin Park już nigdy nie zagra tej jednej piosenki ze względu na Chestera Benningtona

Mike Shinoda przyznał, że istnieją utwory Linkin Park, które bez Benningtona byłyby zbyt trudne do zagrania na żywo:

Czuję się dziwnie, wykonując je bez niego. “One More Light” to jeden z takich numerów. Piosenka pierwotnie została napisana dla kobiety z naszej wytwórni, która zmarła. Po śmierci Chestera świat uznał, że to utwór o nim i to po prostu zbyt smutne, by to grać.