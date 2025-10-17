Mija 40 lat od czasu premiery tego kultowego science fiction. Aktor wspomina zaskakujący moment na planie

Michael J. Fox powrócił wspomnieniami do planu Powrotu do przyszłości. Wszystko przez wydaną niedawno książkę.
Michael J. Fox powrócił wspomnieniami do planu Powrotu do przyszłości, kultowego filmu science fiction, który w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. W swoich nowych wspomnieniach zatytułowanych Future Boy, aktor opisał kulisy pracy z Crispinem Gloverem, odtwórcą roli George’a McFly’a — ojca jego filmowego bohatera, Marty’ego.
Michael J. Fox wspomina współpracę z Crispinem Gloverem
Fox przyznał w wywiadzie dla New York Post, że Glover potrafił „wywoływać tarcia” na planie, a jego nieprzewidywalne podejście do aktorstwa często zaskakiwało całą ekipę.
Nikt nie wsadza Crispina do szufladki. Ale to nie przeszkodziło ekipie filmowej w dosłownym zbudowaniu wokół niego szufladki. Jako George McFly, Crispin miał własne pomysły na to, jak i gdzie jego postać powinna się poruszać.
Aktor przypomniał szczególnie jedną scenę, w której jego filmowy ojciec miał trzymać się wyznaczonego miejsca między sznurem do suszenia ubrań a kamerą.
Crispin miał inny plan. Postrzegał George’a jako wolnego ducha, który porusza się chaotycznie – w tym przypadku prostopadle do kamery – napisał Fox.
Ekipa filmowa, nie mogąc sobie poradzić z improwizującym aktorem, zbudowała wokół niego „miniaturową zagrodę z worków z piaskiem i stojaków C”, by utrzymać go w kadrze. Mimo trudności, Fox podkreślił, że uwielbiał pracować z Gloverem. Aktor wspomniał też, że znał Glovera jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, ale „nie da się przygotować na Crispina”.
GramTV przedstawia:
Jego talent był niekwestionowany, choć jego metody czasami powodowały tarcia. Mimo to szanowałem to, że pozostał wierny George’owi – tak jak go rozumiał i uosabiał.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!