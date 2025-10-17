Zaloguj się lub Zarejestruj

Mija 40 lat od czasu premiery tego kultowego science fiction. Aktor wspomina zaskakujący moment na planie

Jakub Piwoński
2025/10/17 15:30
Michael J. Fox powrócił wspomnieniami do planu Powrotu do przyszłości. Wszystko przez wydaną niedawno książkę.

Michael J. Fox powrócił wspomnieniami do planu Powrotu do przyszłości, kultowego filmu science fiction, który w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. W swoich nowych wspomnieniach zatytułowanych Future Boy, aktor opisał kulisy pracy z Crispinem Gloverem, odtwórcą roli George’a McFly’a — ojca jego filmowego bohatera, Marty’ego.

Powrót do przyszłości
Powrót do przyszłości

Michael J. Fox wspomina współpracę z Crispinem Gloverem

Fox przyznał w wywiadzie dla New York Post, że Glover potrafił „wywoływać tarcia” na planie, a jego nieprzewidywalne podejście do aktorstwa często zaskakiwało całą ekipę.

Nikt nie wsadza Crispina do szufladki. Ale to nie przeszkodziło ekipie filmowej w dosłownym zbudowaniu wokół niego szufladki. Jako George McFly, Crispin miał własne pomysły na to, jak i gdzie jego postać powinna się poruszać.

Aktor przypomniał szczególnie jedną scenę, w której jego filmowy ojciec miał trzymać się wyznaczonego miejsca między sznurem do suszenia ubrań a kamerą.

Crispin miał inny plan. Postrzegał George’a jako wolnego ducha, który porusza się chaotycznie – w tym przypadku prostopadle do kamery – napisał Fox.

Ekipa filmowa, nie mogąc sobie poradzić z improwizującym aktorem, zbudowała wokół niego „miniaturową zagrodę z worków z piaskiem i stojaków C”, by utrzymać go w kadrze. Mimo trudności, Fox podkreślił, że uwielbiał pracować z Gloverem. Aktor wspomniał też, że znał Glovera jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, ale „nie da się przygotować na Crispina”.

Jego talent był niekwestionowany, choć jego metody czasami powodowały tarcia. Mimo to szanowałem to, że pozostał wierny George’owi – tak jak go rozumiał i uosabiał.

Wcześniej informowaliśmy także o tym, że podczas pisania swoich wspomnień, Michael J. Fox w końcu, po 40 latach, miał okazję poznać oryginalnego odtwórce roli, w którą wcielił się później on w Powrocie do przyszłości.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/michael-j-fox-crispin-glover-friction-back-to-the-future-1236587761/

Popkultura
science fiction
Powrót do Przyszłości
Michael J. Fox
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


