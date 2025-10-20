Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout: New Vegas świętuje 15 lat. Z tej okazji odbędzie się specjalny panel dla fanów

Jakub Piwoński
2025/10/20 13:10
0
0

Rocznica New Vegas to okazja do jubileuszowego panelu.

19 października, mija 15 lat od premiery Fallout: New Vegas na PC i konsole siódmej generacji. Z tej okazji studio Obsidian Entertainment, twórcy jedynej gry z serii Fallout, która wyszła spod ich skrzydeł, ogłosiło udział w specjalnym panelu dyskusyjnym podczas Fallout Fan Celebration 2025.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Obsidian świętuje rocznicę New Vegas

Wydarzenie odbędzie się 15 listopada o godzinie 10:00 czasu pacyficznego / 13:00 czasu wschodniego i zgromadzi czterech twórców Fallout: New Vegas. Choć studio nie ujawniło jeszcze konkretnych nazwisk, wiadomo, że panel będzie transmitowany na żywo. Odbędzie się w kultowym Pioneer Saloon w Goodsprings, jednym z wielu miejsc odtworzonych w grze. Organizatorzy obiecują, że uczestnicy przeniosą się wprost do świata Mojave i podzielą się wspomnieniami związanymi z produkcją New Vegas. Transmisję poprowadzi VetaPhoenix na platformie Twitch.

Fallout Fan Celebration 2025 potrwa od 14 do 16 listopada. Choć jest to nieoficjalny konwent, obecność Obsidian nadaje wydarzeniu wyjątkowego znaczenia dla fanów serii. Nie spodziewajcie się jednak informacji o nowych projektach – takie zapowiedzi będą raczej domeną Fallout Day, planowanego na 23 października. Ale raczej nie ma co liczyć na ujawnienie remastera Fallout 3.

GramTV przedstawia:

Fallout: New Vegas jest tak cenione dzięki rozbudowanej fabule, nieliniowym wyborom moralnym i głębokiemu systemowi frakcji, które sprawiają, że każda rozgrywka może wyglądać inaczej. Fani wciąż marzą o kontynuacji, bo chcieliby ponownie eksplorować Pustkowia Mojave i doświadczyć nowych przygód w świecie, który tak dobrze zaprojektowali twórcy Obsidian. Na razie jednak ewentualny sequel New Vegas nie jest możliwy, więc dla fanów gry, każdy szczegół z panelu może okazać się cennym wspomnieniem i gratką.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/fallout-new-vegas-anniversary-stream/

Tagi:

News
RPG
Obsidian Entertainment
Fallout: New Vegas
stream
rocznica
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112