Fallout: New Vegas świętuje 15 lat. Z tej okazji odbędzie się specjalny panel dla fanów

19 października, mija 15 lat od premiery Fallout: New Vegas na PC i konsole siódmej generacji. Z tej okazji studio Obsidian Entertainment, twórcy jedynej gry z serii Fallout, która wyszła spod ich skrzydeł, ogłosiło udział w specjalnym panelu dyskusyjnym podczas Fallout Fan Celebration 2025.

Obsidian świętuje rocznicę New Vegas

Wydarzenie odbędzie się 15 listopada o godzinie 10:00 czasu pacyficznego / 13:00 czasu wschodniego i zgromadzi czterech twórców Fallout: New Vegas. Choć studio nie ujawniło jeszcze konkretnych nazwisk, wiadomo, że panel będzie transmitowany na żywo. Odbędzie się w kultowym Pioneer Saloon w Goodsprings, jednym z wielu miejsc odtworzonych w grze. Organizatorzy obiecują, że uczestnicy przeniosą się wprost do świata Mojave i podzielą się wspomnieniami związanymi z produkcją New Vegas. Transmisję poprowadzi VetaPhoenix na platformie Twitch.