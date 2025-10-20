Fallout: New Vegas świętuje 15 lat. Z tej okazji odbędzie się specjalny panel dla fanów

Rocznica New Vegas to okazja do jubileuszowego panelu.
19 października, mija 15 lat od premiery Fallout: New Vegas na PC i konsole siódmej generacji. Z tej okazji studio Obsidian Entertainment, twórcy jedynej gry z serii Fallout, która wyszła spod ich skrzydeł, ogłosiło udział w specjalnym panelu dyskusyjnym podczas Fallout Fan Celebration 2025.
Obsidian świętuje rocznicę New Vegas
Wydarzenie odbędzie się 15 listopada o godzinie 10:00 czasu pacyficznego / 13:00 czasu wschodniego i zgromadzi czterech twórców Fallout: New Vegas. Choć studio nie ujawniło jeszcze konkretnych nazwisk, wiadomo, że panel będzie transmitowany na żywo. Odbędzie się w kultowym Pioneer Saloon w Goodsprings, jednym z wielu miejsc odtworzonych w grze. Organizatorzy obiecują, że uczestnicy przeniosą się wprost do świata Mojave i podzielą się wspomnieniami związanymi z produkcją New Vegas. Transmisję poprowadzi VetaPhoenix na platformie Twitch.
Fallout: New Vegas jest tak cenione dzięki rozbudowanej fabule, nieliniowym wyborom moralnym i głębokiemu systemowi frakcji, które sprawiają, że każda rozgrywka może wyglądać inaczej. Fani wciąż marzą o kontynuacji, bo chcieliby ponownie eksplorować Pustkowia Mojave i doświadczyć nowych przygód w świecie, który tak dobrze zaprojektowali twórcy Obsidian. Na razie jednak ewentualny sequel New Vegas nie jest możliwy, więc dla fanów gry, każdy szczegół z panelu może okazać się cennym wspomnieniem i gratką.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!