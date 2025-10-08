Bethesda zapowiada Fallout Day 2025. Lepiej jednak ostudzić emocje

Bethesda zapowiedziała Fallout Day 2025, które odbędzie się jeszcze w październiku.

Bethesda potwierdziła datę tegorocznego wydarzenia Fallout Day 2025. Transmisja odbędzie się 23 października o godzinie 19:00 czasu polskiego i przyniesie nowe ogłoszenia dotyczące istniejących gier z serii Fallout. Choć nie należy spodziewać się zapowiedzi Fallout 5, studio zapowiada, że fani otrzymają świeże informacje o planach rozwoju obecnych tytułów oraz o wydarzeniach społecznościowych w świecie Fallouta. Bethesda zapowiedziała Fallout Day 2025 Coroczną transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach Bethesdy w serwisach Twitch i YouTube. Po głównej prezentacji odbędzie się Fallout for Hope Post-Show, czyli segment poświęcony społeczności i inicjatywom charytatywnym fanów serii. W oficjalnym komunikacie Bethesda zapowiedziała:

Pokażemy najnowsze wiadomości dotyczące naszych obecnych gier z serii Fallout oraz podzielimy się szczegółami o nadchodzących wydarzeniach i celebracjach społecznościowych. Najbardziej prawdopodobne zapowiedzi będą dotyczyć Fallout 76, który od lat jest regularnie rozwijany i otrzymuje kolejne duże aktualizacje. W grudniu 2025 roku ma zadebiutować nowy dodatek Burning Springs, dlatego to właśnie on może być głównym tematem prezentacji. Rozszerzenie wprowadzi: nowy region w stanie Ohio

nowe bronie i system Bounty

nowe misje fabularne

postać The Ghoul graną przez Waltona Gogginsa, znanego z serialu Fallout Amazona

To właśnie sukces serialu sprawił, że seria przeżywa drugą młodość. Liczba graczy w Fallout 4 i Fallout 76 znacząco wzrosła po jego premierze, a marka zyskała nowych fanów na całym świecie. Bethesda wyraźnie podkreśla, że tegoroczny Fallout Day skupi się wyłącznie na istniejących grach, co oznacza, że Fallout 5 nie zostanie jeszcze pokazany. Według wcześniejszych doniesień Microsoft oficjalnie zatwierdził produkcję Fallouta 5, ale premiera tytułu jest jeszcze bardzo odległa. Nie ma też dużych szans, aby podczas wydarzenia pojawiły się nowe informacje o plotkowanym remasterze Fallout 3. Choć w ostatnich miesiącach pojawiały się przecieki na temat odświeżonej wersji klasyka z 2008 roku, Bethesda milczy w tej sprawie. Tegoroczna edycja zapowiada się jako święto dla fanów serii z nowościami do Fallout 76, atrakcjami dla społeczności i zapowiedziami, które pomogą przetrwać oczekiwanie na kolejne duże projekty w uniwersum Fallouta.