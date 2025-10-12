Złe wieści dla fanów Fallouta. Wyczekiwana zapowiedź nie odbędzie się podczas Dnia Fallouta

Fani serii Fallout z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie remastera trzeciej odsłony kultowej gry, ale najnowsze doniesienia sugerują, że nie wydarzy się to nawet podczas Dnia Fallouta. Znany leaker NateTheHate zasugerował, że Fallout 3 Remastered prawdopodobnie nie zostanie pokazany podczas tegorocznego Fallout Day, który odbędzie się już 23 października.

Choć Bethesda nie potwierdziła jeszcze oficjalnie istnienia projektu, wcześniejsze przecieki sugerują, że remaster rzeczywiście powstaje . NateTheHate w kwietniu podkreślał, że prezentacja gry jest jeszcze odległa w czasie, co pokrywa się z jego najnowszymi słowami.

Fallout 3 Remastered pojawił się po raz pierwszy w dokumentach sądowych związanych ze sporem Microsoftu z Federalną Komisją Handlu. W tych samych materiałach znalazła się również wzmianka o remasterze The Elder Scrolls IV: Oblivion, który rzeczywiście zadebiutował w kwietniu 2025 roku. Dla wielu fanów był to sygnał, że Bethesda przygotowuje podobne odświeżenie również dla Fallouta 3.

Oryginalna wersja gry ukazała się w październiku 2008 roku na PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC. Akcja toczy się w zrujnowanym Waszyngtonie i okolicach, znanych jako Capital Wasteland. Gracz wciela się w mieszkańca Krypty 101, który wyrusza na powierzchnię w poszukiwaniu ojca, znikającego w tajemniczych okolicznościach. Tytuł był rozbudowany o pięć dodatków i doczekał się edycji Game of the Year.

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, Fallout 3 Remastered może trafić na rynek w kolejnych latach. Na razie jednak wygląda na to, że tegoroczne Fallout Day minie bez większych zapowiedzi związanych z tą długo wyczekiwaną grą.