Microsoft w końcu odpowiada na głosy fanów Dynamiczne tła w drodze na konsole Series X|S

Pod nowym kierownictwem Ashy Sharmy, marka Xbox przechodzi serię szybkich i zauważalnych zmian, które mają na celu odbudowanie zaufania graczy. Po niedawnym powrocie do klasycznego, zielonego logo, przyszła pora na odświeżenie interfejsu konsol Xbox Series X|S.

Xbox – dynamiczne tła w drodze

Fani od dawna wytykali Microsoftowi brak dynamicznych teł w interfejsie użytkownika, zwłaszcza że konkurencja oferuje podobne rozwiązania od lat. Wygląda na to, że prośby zostały wysłuchane. Asha Sharma, odpowiadając na pytanie profilu Xbox Studio na platformie X (dawniej Twitter), potwierdziła, że zespół „pracuje nad tym”. Zapytanie dotyczyło konkretnie dynamicznego tła wykorzystującego nową, zieloną identyfikację wizualną marki, co ma podkreślić „osobowość” odświeżonego brandingu. Na ten moment nie podano konkretnego terminu, jednak krótka i konkretna odpowiedź Sharmy sugeruje, że funkcja jest już w fazie rozwoju.