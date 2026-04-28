Microsoft w końcu odpowiada na głosy fanów Dynamiczne tła w drodze na konsole Series X|S

Mikołaj Berlik
2026/04/28 15:30
Asha Sharma potwierdza prace nad funkcją, o którą proszono od lat.

Pod nowym kierownictwem Ashy Sharmy, marka Xbox przechodzi serię szybkich i zauważalnych zmian, które mają na celu odbudowanie zaufania graczy. Po niedawnym powrocie do klasycznego, zielonego logo, przyszła pora na odświeżenie interfejsu konsol Xbox Series X|S.

Xbox
Xbox

Xbox – dynamiczne tła w drodze

Fani od dawna wytykali Microsoftowi brak dynamicznych teł w interfejsie użytkownika, zwłaszcza że konkurencja oferuje podobne rozwiązania od lat. Wygląda na to, że prośby zostały wysłuchane. Asha Sharma, odpowiadając na pytanie profilu Xbox Studio na platformie X (dawniej Twitter), potwierdziła, że zespół „pracuje nad tym”. Zapytanie dotyczyło konkretnie dynamicznego tła wykorzystującego nową, zieloną identyfikację wizualną marki, co ma podkreślić „osobowość” odświeżonego brandingu. Na ten moment nie podano konkretnego terminu, jednak krótka i konkretna odpowiedź Sharmy sugeruje, że funkcja jest już w fazie rozwoju.

Dynamiczne tła to tylko wierzchołek góry lodowej w nowej strategii Xbox. Sharma odniosła sukces, obniżając cenę abonamentu (kosztem usunięcia premier Call of Duty w dniu wydania z podstawowego progu). Krążą plotki o planach wprowadzenia wersji Game Passa z dodatkiem Discord Nitro oraz modelu, w którym gracze sami wybierają zestaw gier w ramach abonamentu.

Nowy zespół analizuje politykę wydawniczą. Podczas gdy za czasów Phila Spencera ekskluzywność niemal wygasła, obecne kierownictwo zapowiada ponowne pochylenie się nad tym tematem.

Przypominamy, że dzisiaj w Xbox Game Pass zadebiutowała nowa gra – jest nią Aphelion, czyli kolejne dzieło Don’t Nod.

Mikołaj Berlik
