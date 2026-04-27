Elden Ring Nightreign na granicy wytrzymałości. YouTuber robi z gry „sztukę cierpienia”

Społeczność Elden Ring Nightreign, czyli sieciowego spin-offu od FromSoftware, ma swojego nowego bohatera – lub, jak określa to redaktor PC Gamer, Ted Litchfield, „swojego wariata”. Mowa o YouTuberze ukrywającym się pod pseudonimem eauvni, który z niemal mechaniczną precyzją publikuje kolejne nagrania ze swoich solowych wypraw w głąb trybu Deep of Night.

Elden Ring Nightreign – “cierpienie” na własne życzenie

Eauvni stał się fenomenem dzięki swojej obsesyjnej powtarzalności. Kilka razy w tygodniu przesyła nagrania, na których samotnie mierzy się z najtrudniejszymi wyzwaniami gry, obracając się wciąż w obrębie tych samych dwóch map i zestawu bossów. YouTuber zdaje się mieć szczególną słabość do Executora – postaci opartej na mechanice parowania rodem z Sekiro. Choć eauvni jest wystarczająco dobry, by kończyć najwyższy, piąty poziom głębokości (Depth 5), od miesięcy skupia się wyłącznie na Depth 3. Przeskok między Depth 3 a 4 jest uznawany za najbardziej brutalny w grze (przeciwnicy zadają dwukrotnie więcej obrażeń). Sam mistrz no-hitów, Ongbal, przyznał, że Depth 5 solo po prostu przestaje być zabawą, co tłumaczy, dlaczego eauvni woli „medytacyjne” powtarzanie nieco niższych poziomów.