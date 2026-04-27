Szefowa Xboxa przyznaje wprost: Braki RAM-u wpłyną na cenę nowej konsoli

9. generacja konsol jest z nami już od 6 lat. Nic więc dziwnego, że powoli wszyscy zaczynają już myśleć o następcach.

Zdecydowanie nie jest to jednak dobry czas na takie przemyślenia. Sytuacja na rynkach dostaw daleka jest od ideału.

Problemy z RAM-em wpłyną na cenę Project Helix

Boom na generatywną sztuczną inteligencję nie pozostał bez wpływu na dostępność poszczególnych podzespołów. Szczególnie pamięć RAM stała się cennym surowcem, którego dostawy niemal w całości połykane są przez firmy inwestujące w technologie z zakresu AI. Z tego też powodu RAM-u brakuje w innych miejscach, na przykład w gamingu. A bez pamięci trudno zbudować zarówno komputer, jak i konsole. Od dawna mówi się więc, że omawiany kryzys dostępności odciśnie swoje piętno na cenach oraz możliwościach zakupu konsol z kolejnej generacji. Teraz zaś otrzymaliśmy potwierdzenie tej kwestii w kontekście Project Helix od Xboxa.