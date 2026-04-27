Szefowa Xboxa przyznaje wprost: Braki RAM-u wpłyną na cenę nowej konsoli

9. generacja konsol jest z nami już od 6 lat. Nic więc dziwnego, że powoli wszyscy zaczynają już myśleć o następcach.
Zdecydowanie nie jest to jednak dobry czas na takie przemyślenia. Sytuacja na rynkach dostaw daleka jest od ideału.
Problemy z RAM-em wpłyną na cenę Project Helix
Boom na generatywną sztuczną inteligencję nie pozostał bez wpływu na dostępność poszczególnych podzespołów. Szczególnie pamięć RAM stała się cennym surowcem, którego dostawy niemal w całości połykane są przez firmy inwestujące w technologie z zakresu AI. Z tego też powodu RAM-u brakuje w innych miejscach, na przykład w gamingu. A bez pamięci trudno zbudować zarówno komputer, jak i konsole. Od dawna mówi się więc, że omawiany kryzys dostępności odciśnie swoje piętno na cenach oraz możliwościach zakupu konsol z kolejnej generacji. Teraz zaś otrzymaliśmy potwierdzenie tej kwestii w kontekście Project Helix od Xboxa.
W rozmowie z Game File opowiedziała o tym CEO Xboxa, Asha Sharma:
Wszystkie te czynniki są od siebie współzależne. Koszt pamięci wpłynie zarówno na cenę, jak i dostępność urządzenia. Weźmiemy to pod uwagę, aby mieć pewność, że będziemy obecni wszędzie tam, gdzie grają wszyscy. Właśnie dlatego nie jesteśmy jeszcze gotowi na ogłoszenie daty premiery. Rynek jest bardzo niestabilny. Moim najwyższym priorytetem pozostaje jednak skupienie się na tym, co możemy kontrolować: projektowaniu wyjątkowej konsoli do grania w świetne tytuły, w tym wasze gry z PC.
GramTV przedstawia:
Rzeczony Project Helix to nadal rzecz dość tajemnica. Sprzęt ten ma być swoistą hybrydą, zdolną do uruchamiania zarówno gier na konsole, jak i na komputery osobiste. Całość korzystać ma z niestandardowego układu SoC, opracowanego wspólnie z AMD. Jednocześnie swój udział w pracach nad konsolą ma mieć zespół odpowiedzialny za rozwój DirectX. Pierwsze konsole w wersjach deweloperskich mają zostać wysłane w 2027 roku. To może świadczyć o tym, iż oficjalna premiera Xbox Project Helix nastąpi albo pod koniec 2027 roku, albo nawet dopiero w roku 2028.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!