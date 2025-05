Microsoft udostępnił pięć darmowych gier w ramach Free Play Days. Mamy okazję wypróbować kilka hitów

W większości przypadków otrzymujemy dostęp do pełnej zawartości, z wyjątkiem Call of Duty: Black Ops 6, gdzie dostępne są tylko tryby multiplayer i zombie. Wydarzenie organizowane przez Microsoft zgrało się z początkiem 4. sezonu w najnowszej odsłonie kultowych FPS-ów. W ramach niego zobaczymy wiele nowości, w tym nietypową nagrodę w przepustce bojowej, a także powrót jednej z najbardziej lubianych przez graczy mapy.

Ubisoft również postanowił tymczasowo udostępnić bardzo interesujący tytuł. The Division 2 można sprawdzić za darmo do 2 czerwca na wszystkich platformach. To część działań promujących nowy dodatek, który zadebiutował niedawno w grze. Dodatkowo tytuł dostępny jest w licznych promocjach.