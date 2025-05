Do Call of Duty: Black Ops 6 powróci uwielbiana przez graczy mapa. Na dniach startuje nowy sezon

Sezon 4. startuje 29 maja.

Niedawno informowaliśmy o wyczekiwanej zmianie, jaką przyniesie nowy sezon Call of Duty: Black Ops 6 – a teraz dostaliśmy kolejną ekscytującą wskazówkę od studia Treyarch. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 4 powróci jedna z najbardziej uwielbianych map z Black Ops 3 – Fringe. Call of Duty: Black Ops 6 – wróci lubiana przez graczy mapa Przypomnijmy, że sezon 4 zarówno w BO6, jak i w Warzone, rozpocznie się 29 maja. Wśród potwierdzonych nowości znajdą się powrót operatora Stitch, klasyczny tryb One in the Chamber, zupełnie nowy tryb wieloosobowy, a także Grim Reaper Scorestreak, który po raz pierwszy pojawił się właśnie w Black Ops 6. Co więcej – krążą plotki, że do gry wrócą bronie FFAR i LC10, co z pewnością ucieszy fanów starszych odsłon serii. Jednak największe poruszenie wśród społeczności wywołała sugestia dotycząca powrotu mapy Fringe.

Wszystko zaczęło się jeszcze w grudniu 2024 roku, gdy były zawodnik Call of Duty, Octane, zachwalał mapy z Black Ops 4 i nawoływał do ich powrotu. Wtedy jeden z fanów napisał: „Dlaczego nikt nie mówi o przywróceniu Fringe z BO3?”. Kilka miesięcy później Treyarch odpowiedział na ten wpis na Twitterze... publikując emoji myślącej twarzy – co fani odebrali jako jednoznaczną sugestię.

Serwis CharlieIntel potwierdził te spekulacje, informując, że Fringe z Black Ops 3 powróci w trybie wieloosobowym Black Ops 6 wraz z sezonem 04. Przypomnijmy: Fringe to klasyczna mapa BO3, osadzona w prowincjonalnym kompleksie startów kosmicznych w Południowej Kalifornii. Wykorzystuje klasyczny układ trzech pasów i została zaprojektowana z myślą o dynamicznym ruchu, w tym słynnym bieganiu po ścianach – co prowadzi do jeszcze jednej interesującej plotki. Jak wynika z ostatnich przecieków, pliki gry BO6 zawierają odniesienia do biegania po ścianach, co może oznaczać, że ta mechanika powróci jeszcze przed premierą BO7. Wygląda na to, że sezon 4 może przynieść kilka odważnych zmian.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.