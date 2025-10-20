Microsoft pracuje nad nową generacją Xboxa. Następca Xbox Series X/S już w fazie rozwoju

Sarah Bond potwierdziła, że następna generacja sprzętu, która zastąpi konsole Xbox Series X oraz Series S, znajduje się już w fazie rozwoju. W najnowszym wywiadzie dla Variety, Bond została zapytana o plany dotyczące przyszłych konsol, na co odpowiedziała, że zespół „w stu procentach patrzy na tworzenie rzeczy w przyszłości”.

Xbox nowej generacji już w fazie rozwoju

Bond ujawniła, że następna generacja sprzętu znajduje się już w fazie prac koncepcyjnych. Zespół aktywnie pracuje nad „prototypowaniem i projektowaniem” nowych urządzeń. Bond wspomniała również o ciągłej współpracy z firmą AMD, która dotyczy rozwoju nadchodzących konsol nowej generacji.