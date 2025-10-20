Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft pracuje nad nową generacją Xboxa. Następca Xbox Series X/S już w fazie rozwoju

Patrycja Pietrowska
2025/10/20 16:10
Zespół ma pracować nad „prototypowaniem i projektowaniem” nowych urządzeń.

Sarah Bond potwierdziła, że następna generacja sprzętu, która zastąpi konsole Xbox Series X oraz Series S, znajduje się już w fazie rozwoju. W najnowszym wywiadzie dla Variety, Bond została zapytana o plany dotyczące przyszłych konsol, na co odpowiedziała, że zespół „w stu procentach patrzy na tworzenie rzeczy w przyszłości”.

Xbox Series X/S
Xbox Series X/S

Xbox nowej generacji już w fazie rozwoju

Bond ujawniła, że następna generacja sprzętu znajduje się już w fazie prac koncepcyjnych. Zespół aktywnie pracuje nad „prototypowaniem i projektowaniem” nowych urządzeń. Bond wspomniała również o ciągłej współpracy z firmą AMD, która dotyczy rozwoju nadchodzących konsol nowej generacji.

Sarah Bond dodała także, że w kontekście ROG Xbox Ally X dostrzeżono szansę, by „wprowadzić innowacje w nowy sposób i zaoferować graczom kolejną opcję – obok next-genowej konsoli”. Jak wspomina szefowa Xbox, zespół „wsłuchuje się w potrzeby graczy i twórców”.

Warto dodać, że ambicje Xbox wykraczają poza tradycyjny ekosystem gamingowy, o czym świadczy niedawno ogłoszone partnerstwo z LG, mające na celu zintegrowanie usług Xbox z samochodami. W obliczu tak szeroko zakrojonej ekspansji, wielu graczy zastanawiało się, czy główna linia konsol nadal będzie priorytetem. Szefowa Xbox obiecała dalszy rozwój i innowacje na wielu frontach, a także dążenie do jeszcze większej „optymalizacji wrażeń” na urządzeniach przenośnych.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-president-confirms-series-x-s-successors-are-in-development/

