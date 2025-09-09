Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Cloud Gaming trafia do samochodów. Microsoft łączy siły z LG Electronics

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 20:30
Microsoft i LG zmieniają sposób podróżowania i rozrywki.

Na Xbox Wire pojawiły się interesujące informacje związane z nową współpracą Microsoftu. Firma połączyła bowiem siły z LG Electronics, wprowadzając Xbox Cloud Gaming (Beta) do wybranych pojazdów podłączonych do internetu. Inicjatywa ma na celu dostarczanie gier w jeszcze więcej miejsc i do większej liczby graczy, zgodnie z wizją Xboxa.

Współpraca Xbox i LG
Microsoft i LG przekształcają samochody w mobilne centrum gier z Xbox Cloud Gaming

Dzięki integracji z systemem LG webOS Automotive Content Platform, pasażerowie w kompatybilnych samochodach będą mieli możliwość strumieniowania i grania w gry bezpośrednio z aplikacji Xbox. Aby skorzystać z tej funkcji, niezbędne jest aktywne członkostwo Game Pass Ultimate oraz samochodowy pakiet danych. Co istotne, wszystkie usługi mają działać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa drogowego, co zapewni bezpieczne użytkowanie podczas podróży.

Subskrybenci Game Pass Ultimate zyskają natychmiastowy dostęp do setek gier. Wśród popularnych tytułów, które będzie można strumieniować, wymieniono Gears of War: Reloaded czy Forza Horizon 5. Aby rozpocząć grę, należy podłączyć kompatybilny kontroler Bluetooth, uruchomić aplikację Xbox z poziomu internetowego systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu i zalogować się do swojej subskrypcji Xbox Game Pass.

Niezależnie od tego, czy wracasz do swojego starego ulubionego tytułu, czy odkrywasz coś zupełnie nowego, Xbox Cloud Gaming i LG Electronics przekształcają system multimedialny Twojego pojazdu w coś więcej niż tylko muzykę i filmy – staje się on pełnoprawnym centrum rozrywki. Niezależnie od tego, czy czekasz przy stacji ładowania pojazdu elektrycznego, czy próbujesz zabawić pasażerów podczas długiej podróży, możesz spędzać czas grając w gry, zapewniając rozrywkę wszystkim i sprawiając, że podróż będzie przyjemniejsza.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/09/09/xbox-cloud-gaming-vehicles-cars-lg/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

