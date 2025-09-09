Xbox Cloud Gaming trafia do samochodów. Microsoft łączy siły z LG Electronics

Subskrybenci Game Pass Ultimate zyskają natychmiastowy dostęp do setek gier. Wśród popularnych tytułów, które będzie można strumieniować, wymieniono Gears of War: Reloaded czy Forza Horizon 5. Aby rozpocząć grę, należy podłączyć kompatybilny kontroler Bluetooth, uruchomić aplikację Xbox z poziomu internetowego systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu i zalogować się do swojej subskrypcji Xbox Game Pass.

Niezależnie od tego, czy wracasz do swojego starego ulubionego tytułu, czy odkrywasz coś zupełnie nowego, Xbox Cloud Gaming i LG Electronics przekształcają system multimedialny Twojego pojazdu w coś więcej niż tylko muzykę i filmy – staje się on pełnoprawnym centrum rozrywki. Niezależnie od tego, czy czekasz przy stacji ładowania pojazdu elektrycznego, czy próbujesz zabawić pasażerów podczas długiej podróży, możesz spędzać czas grając w gry, zapewniając rozrywkę wszystkim i sprawiając, że podróż będzie przyjemniejsza.