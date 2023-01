Microsoft i Bethesda pojawią się na E3 2023? Zapowiedziano kolejny pokaz gier

Wczorajszy Xbox Developer_Direct przyniósł niespodziankę w postaci zapowiedzi i premiery Hi-Fi Rush – nowej produkcji Tango Gameworks. Tymczasem Microsoft oraz Bethesda szykują się już do kolejnego pokazu gier zmierzających na konsole Xbox i PC. Amerykańska firma potwierdziła bowiem, że latem gracze będą mieli okazję wziąć udział w corocznej prezentacji tytułów powstających z myślą o wspomnianych platformach.

Microsoft i Bethesda z prezentacją na targach E3 2023?

Na oficjalnej stronie marki Xbox pojawił się wpis podsumowujący wczorajszy pokaz Xbox Developer_Direct, w którym Microsoft zapowiedział, że latem powróci do Los Angeles, by zaprezentować fanom kolejne nowości. Amerykańska firma może szykować się do pokazu na E3 2023 lub na Summer Game Fest 2023, które odbędzie się kilka dni wcześniej. Pierwsza z opcji wydaje się jednak bardziej prawdopodobna.



Należy również pamiętać, że Bethesda przygotowuje się do pokazu gry Starfield. Niewykluczone, że podczas prezentacji poznamy dokładną datę premiery nowego RPG w klimatach science ficition. Niestety termin wydarzenia nie jest jeszcze znany.



Na koniec przypomnijmy, że po czterech latach targi E3 wracają do tradycyjnej formuły. Zgodnie z zapowiedziami tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca. W nadchodzących tygodniach powinniśmy otrzymać kolejne informacje na temat wydarzenia.