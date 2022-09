E3 2023 wraca do tradycyjnej formuły. Kiedy odbędą się targi?

Znów będzie można wybrać się do Los Angeles, aby zobaczyć najnowsze tytuły.

Po czterech latach targi E3 wrócą do tradycyjnej formy. Entertainment Software Association (ESA) potwierdziła świetną wiadomość, że już w czerwcu impreza ponownie zawita do Los Angeles Convention Center. Ostatnia stacjonarna edycja odbyła się w 2019 roku. Rok później E3 zostało anulowane ze względu na pandemię, zaś w 2021 roku odbyła się wyłącznie edycja online. Organizatorzy podjęli trudną decyzję, aby tegoroczna edycja także nie odbyła się w żadnej formie.

E3 2023 – termin targów

Na szczęście w przyszłym roku się to zmieni i E3 powraca na czterodniowe wydarzenie, które rozpocznie się we wtorek 13 czerwca i zakończy w piątek, 16 czerwca przyszłego roku. Wydarzenie zostanie podzielone na Business Days, które będzie trwało od 13 do 15 czerwca oraz Games Days, w którym w ostatnie dwa dni trwania E3 2023 gracze będą mogli odwiedzić targi i sprawdzić najnowsze gry.