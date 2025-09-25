Microsoft Flight Simulator 2024 z pięknymi azjatyckimi lokacjami. PS5 Pro będzie miało wyzwanie

Podczas Xbox Tokyo Games Show 2025 Microsoft zaprezentował nowy materiał z Microsoft Flight Simulator 2024. Najnowsza aktualizacja dodaje odświeżone azjatyckie lokacje, w tym japońskie miasta takie jak Sapporo, oraz nowy samolot, który można zobaczyć na udostępnionym wideo.

Microsoft Flight Simulator 2024 – nowe lokacje i samolot

Zaktualizowane azjatyckie miasta wyglądają wyjątkowo realistycznie, co podkreślają fani w mediach społecznościowych. Deweloperzy postawili na szczegółowe odwzorowanie ulic, zabudowy i charakterystycznych punktów orientacyjnych. Gracze mogą spodziewać się różnorodnych warunków pogodowych i pięknych widoków, które sprawdzą moc komputerów i konsol obecnej generacji.