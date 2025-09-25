Microsoft Flight Simulator 2024 z pięknymi azjatyckimi lokacjami. PS5 Pro będzie miało wyzwanie

Symulator lotów od Microsoftu zyskał odświeżone azjatyckie miejscówki i nową zawartość.
Podczas Xbox Tokyo Games Show 2025 Microsoft zaprezentował nowy materiał z Microsoft Flight Simulator 2024. Najnowsza aktualizacja dodaje odświeżone azjatyckie lokacje, w tym japońskie miasta takie jak Sapporo, oraz nowy samolot, który można zobaczyć na udostępnionym wideo.
Microsoft Flight Simulator 2024 – nowe lokacje i samolot
Zaktualizowane azjatyckie miasta wyglądają wyjątkowo realistycznie, co podkreślają fani w mediach społecznościowych. Deweloperzy postawili na szczegółowe odwzorowanie ulic, zabudowy i charakterystycznych punktów orientacyjnych. Gracze mogą spodziewać się różnorodnych warunków pogodowych i pięknych widoków, które sprawdzą moc komputerów i konsol obecnej generacji.
Twórcy potwierdzili także dodanie nowego samolotu, który zadebiutował wraz z aktualizacją. To kolejna okazja, by przetestować możliwości symulatora, który oferuje wyjątkowo realistyczny model lotu i szerokie opcje personalizacji. Aktualizacja jest już dostępna dla posiadaczy gry na PC i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!