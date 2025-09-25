Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft Flight Simulator 2024 z pięknymi azjatyckimi lokacjami. PS5 Pro będzie miało wyzwanie

Mikołaj Berlik
2025/09/25 15:00
Symulator lotów od Microsoftu zyskał odświeżone azjatyckie miejscówki i nową zawartość.

Podczas Xbox Tokyo Games Show 2025 Microsoft zaprezentował nowy materiał z Microsoft Flight Simulator 2024. Najnowsza aktualizacja dodaje odświeżone azjatyckie lokacje, w tym japońskie miasta takie jak Sapporo, oraz nowy samolot, który można zobaczyć na udostępnionym wideo.

Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 – nowe lokacje i samolot

Zaktualizowane azjatyckie miasta wyglądają wyjątkowo realistycznie, co podkreślają fani w mediach społecznościowych. Deweloperzy postawili na szczegółowe odwzorowanie ulic, zabudowy i charakterystycznych punktów orientacyjnych. Gracze mogą spodziewać się różnorodnych warunków pogodowych i pięknych widoków, które sprawdzą moc komputerów i konsol obecnej generacji.

Twórcy potwierdzili także dodanie nowego samolotu, który zadebiutował wraz z aktualizacją. To kolejna okazja, by przetestować możliwości symulatora, który oferuje wyjątkowo realistyczny model lotu i szerokie opcje personalizacji. Aktualizacja jest już dostępna dla posiadaczy gry na PC i Xbox Series X/S.

GramTV przedstawia:

Microsoft Flight Simulator 2024 zadebiutuje na PlayStation 5 w grudniu tego roku, co może być jednym z pierwszych dużych sprawdzianów dla odświeżonej konsoli PS5 Pro. Zaprezentowane materiały pokazują wysoki poziom szczegółowości, który może stać się testem wydajności sprzętu Sony.

Deweloperzy podkreślają, że premiera na PS5 nie będzie ustępować wersji z PC i Xboxów, a gracze mogą liczyć na pełną zawartość oraz regularne aktualizacje.

Mikołaj Berlik
