Microsoft Flight Simulator 2024 szykuje się do lądowania na PS5. Znamy datę premiery

Patrycja Pietrowska
2025/09/25 11:00
Gracze PS5 wzbiją się w przestworza.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników symulatorów. Microsoft Flight Simulator 2024, trafi bowiem na konsolę PlayStation 5. Premiera tytułu na sprzęcie Sony została ustalona na 8 grudnia 2025 roku.

Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 już w drodze na PS5. Ruszyła przedsprzedaż

Wersja przygotowana dla konsoli PS5 zaoferuje graczom ogromną kolekcję środków transportu powietrznego – łącznie 125 szczegółowo odwzorowanych samolotów. Flota obejmuje różnorodne typy maszyn, takie jak samoloty turystyczne, eVTOL, sterowce, balony, a także pełnowymiarowe odrzutowce biznesowe, ciężkie transportowce wojskowe oraz myśliwce. Wszystkie te maszyny będą mogły lądować na imponującej liczbie 40 000 lotnisk i pasów startowych na całym świecie.

Twórcy zadbali o wykorzystanie unikalnych funkcji dostępnych na konsoli Sony. Wydanie Microsoft Flight Simulator 2024 na PlayStation 5 będzie wspierać kontrolery DualSense – adaptacyjne triggery oraz sterowanie za pomocą żyroskopu.

Ruszyła już przedsprzedaż Microsoft Flight Simulator 2024 na PlayStation 5. Złożenie zamówienia przedpremierowego wiąże się z otrzymaniem dodatkowego bonusowego samolotu, którym jest Northrop T38-A Talon. Dla bardziej zaangażowanych entuzjastów lotnictwa przygotowano kilka rozbudowanych edycji: Deluxe, Premium Deluxe oraz Aviator Editions. Co więcej, gracze na konsoli Sony będą mogli zanurzyć się w symulacji dzięki obsłudze zestawu wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2.

