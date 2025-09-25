Microsoft Flight Simulator 2024 szykuje się do lądowania na PS5. Znamy datę premiery

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników symulatorów. Microsoft Flight Simulator 2024, trafi bowiem na konsolę PlayStation 5. Premiera tytułu na sprzęcie Sony została ustalona na 8 grudnia 2025 roku.
Microsoft Flight Simulator 2024 już w drodze na PS5. Ruszyła przedsprzedaż
Wersja przygotowana dla konsoli PS5 zaoferuje graczom ogromną kolekcję środków transportu powietrznego – łącznie 125 szczegółowo odwzorowanych samolotów. Flota obejmuje różnorodne typy maszyn, takie jak samoloty turystyczne, eVTOL, sterowce, balony, a także pełnowymiarowe odrzutowce biznesowe, ciężkie transportowce wojskowe oraz myśliwce. Wszystkie te maszyny będą mogły lądować na imponującej liczbie 40 000 lotnisk i pasów startowych na całym świecie.
Twórcy zadbali o wykorzystanie unikalnych funkcji dostępnych na konsoli Sony. Wydanie Microsoft Flight Simulator 2024 na PlayStation 5 będzie wspierać kontrolery DualSense – adaptacyjne triggery oraz sterowanie za pomocą żyroskopu.
Ruszyła już przedsprzedaż Microsoft Flight Simulator 2024 na PlayStation 5. Złożenie zamówienia przedpremierowego wiąże się z otrzymaniem dodatkowego bonusowego samolotu, którym jest Northrop T38-A Talon. Dla bardziej zaangażowanych entuzjastów lotnictwa przygotowano kilka rozbudowanych edycji: Deluxe, Premium Deluxe oraz Aviator Editions. Co więcej, gracze na konsoli Sony będą mogli zanurzyć się w symulacji dzięki obsłudze zestawu wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2.
