Microsoft czyści bibliotekę Xbox Game Pass. Z końcem marca usługa straci 7 gier

Kilka dni temu z Xbox Game Pass zniknęło 8 gier. Niestety to nie koniec złych wiadomości dla abonentów Microsoftu, którzy muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Na oficjalnej stronie wspomnianej usługi w zakładce „Znikające wkrótce” pojawiła się bowiem lista tytułów oznaczonych do usunięcia. Okazuje się, że z końcem marca subskrybenci amerykańskiej firmy stracą dostęp do 7 produkcji.



Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. A Memoir Blue, czyli interesującą narracyjną przygodówkę, którą sami twórcy określają mianem interaktywnego wiersza. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się z produkcją studia Cloisters Interactive, to zachęcamy Was do lektury: A Memoir Blue – recenzja. Jedna godzina, a tyle wspomnień.



W najbliższym czasie abonenci Microsoftu pożegnają się również z m.in. takimi tytułami jak MLB The Show 22 oraz Clustertruck. Jak wspomnieliśmy wyżej, z końcem bieżącego miesiąca z usługi amerykańskiej zniknie łącznie siedem produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (marzec 2023):