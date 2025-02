Miasto duchów w inZOI? System karmy może doprowadzić do opustoszenia miasta

Jakiś czas temu informowaliśmy, że inZOI nie chce być konkurencją dla serii The Sims . Coraz większymi krokami zbliża się premiera gry w ramach wczesnego dostępu, dzięki czemu otrzymujemy kolejne szczegóły związane z rozgrywką. Tym razem reżyser Hyungjun Kim odniósł się – ponownie – do systemu karmy, uzupełniając informacje.

Karma w inZOI ma bezpośredni wpływ na to, co stanie się z postacią po śmierci, o czym dowiedzieliśmy się już wcześniej. Po każdym czynie Zoi gromadzą punkty karmy. Ocena w chwili śmierci decyduje o stanie duszy – Zois z niskim wynikiem stają się duchami i muszą odkupić swoje punkty, zanim przejdą do nowego życia. Problem pojawia się, gdy zbyt wielu podopiecznych umiera z niską karmą.

Miasto może bowiem zostać opanowane przez duchy, co uniemożliwi narodziny nowych Zoi i tworzenie rodzin. Gracz będzie musiał zarządzać karmą mieszkańców, aby zapobiec takiemu rozwojowi wypadków. Wygląda jednak na to, że gracze mogą doprowadzić do powstania prawdziwego miasta duchów.

Data premiery inZOI w ramach wczesnego dostępu została ustalona na 28 marca 2025 roku. Symulator życia trafi początkowo na PC, a w pełnej wersji również na konsole.