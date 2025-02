W inZOI dosięgnie nas karma. Symulator zapewni pozagrobowe doświadczenia

InZOI wprowadza elementy paranormalne. Karma zdecyduje o losie Zois po śmierci

Choć twórca inZOI zaznacza, że tytuł skupia się na realizmie, co widać po grafice i funkcjach gry, to chciałby wprowadzić do niej elementy paranormalne. Hyungjun Kim poinformował, że chce, aby wpływ duchów na rozgrywkę był ograniczony, aby nie przyćmiły one głównej rozgrywki, ale jednocześnie planuje, aby doświadczenie z nimi było wystarczająco angażujące.

Chcemy, aby grywalność duchów była dość ograniczona, aby nie przyćmiewała głównej rozgrywki, ale jednocześnie zależy nam, aby była wystarczająco angażująca, gdy już się pojawi. – przekazał twórca.

Rozgrywka związana z duchami będzie opierać się na systemie karmy. Zois, którzy umrą z wystarczającą liczbą punktów karmy, odejdą spokojnie do świata pozagrobowego. Ci, którzy będą mieli złą karmę, pozostaną jako duchy i będą musieli naprawić swoją sytuację. W wersji inZOI z wczesnego dostępu w marcu duchy będą obecne, ale gracz nie będzie mógł ich kontrolować.