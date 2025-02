InZOI nie zamierza konkurować z The Sims. Twórcy obiecują odmienne doświadczenia dla fanów symulacji życia

Hyungjun Kim, reżyser inZOI, podkreśla, że jego gra ma być alternatywą dla fanów gatunku, a nie bezpośrednim konkurentem dla The Sims. Kim wyraża ogromny szacunek dla dziedzictwa The Sims, zaznaczając, że osiągnięcie takiego poziomu głębi w krótkim czasie jest niezwykle trudne.

Nie postrzegamy inZOI jako konkurencji dla The Sims, lecz raczej jako kolejną opcję, z której mogą cieszyć się fani tego gatunku. Mamy ogromny szacunek dla dziedzictwa, jakie The Sims zbudowało na przestrzeni lat, ponieważ wiemy, że osiągnięcie takiego poziomu głębi w tak krótkim czasie nie jest łatwym zadaniem. Wynika to z natury gier symulacyjnych życia, które obejmują rozległy i złożony koncept 'życia', co sprawia, że trudno jest uchwycić każdy jego aspekt.

Naszym celem jest zapewnienie innego doświadczenia poprzez wyeksponowanie naszych unikalnych funkcji. inZOI zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić graczom swobodne kształtowanie życia, jakiego pragną, za pomocą różnych kreatywnych narzędzi. Aby to osiągnąć, oferujemy realistyczny styl wizualny napędzany przez Unreal Engine 5, zaawansowane opcje personalizacji oraz narzędzia kreatywne wspierane przez sztuczną inteligencję. Mamy nadzieję, że gracze będą eksplorować te funkcje, aby ożywić swoje wyobrażenia, stać się własnymi protagonistami i żyć w tych światach. – przekazał deweloper.