Miało być ostro, wyszło bezpiecznie. Misja pokazująca "sabotaż" w MindsEye rozczarowuje

Zamiast kontrowersji gracze dostali krótką i prostą misję inspirowaną Hitmanem.
Zadebiutowała wyczekiwana misja „Blacklisted” do gry MindsEye (projektu studia Build a Rocket Boy), która przez tygodnie była przedmiotem gorących spekulacji. Choć fani spodziewali się skandalicznego rozliczenia z rzeczywistymi wrogami firmy, rzeczywistość okazała się znacznie mniej spektakularna.
MindsEye – „Hitman” w nowym przebraniu
Recenzenci i pierwsi gracze zauważyli, że misja wygląda na przerobiony crossover z serią Hitman, który ostatecznie zyskał własną tożsamość. Wcielamy się w Julię Black, zabójczynię na zlecenie tajemniczej „Agencji”. Rozgrywka opiera się na przebraniach, skradaniu i eliminowaniu celów (często przy użyciu pistoletu z tłumikiem). Misja trwa zaledwie 30 minut i jest opisywana jako bardzo prosta. Gra niemal „prowadzi gracza za rękę”, wyświetlając instrukcje do najprostszych czynności. Dostępne są cztery finały, jednak różnią się one od siebie jedynie detalami.
Głównym powodem zainteresowania misją była teoria, że studio BARB (kierowane przez byłego szefa Rockstar North, Lesliego Benziesa) wykorzysta ją do „wirtualnej zemsty” na osobach zaangażowanych w rzekomą kampanię oszczerstw przeciwko firmie (o której Mark Gerhard wspominał w lutym). Choć misja nie jest skandalem, zawiera kilka ciekawych nawiązań. W grze pojawia się wzmianka o „sieci rytualnej” działającej w strukturach przestępczych. Jest to bezpośrednie nawiązanie do brytyjskiej organizacji influencerów o tej samej nazwie, oskarżanej przez BARB o kampanię nienawiści.
GramTV przedstawia:
Jedno z zadań polega na wyeliminowaniu i przejęciu tożsamości DJ-a w masce z oświetleniem LED. Jest to czytelna aluzja do twórcy znanego jako Cyber Gaming (Cyberboi), który był zaangażowany w spory prawne z BARB. Wywiad zebrany w misji wspomina o sieci dystrybucji narkotyków obejmującej Nowy Jork, Edynburg i Budapeszt. To miasta-symbole: Nowy Jork i Edynburg to główne siedziby Rockstar Games, natomiast w Budapeszcie studio otworzyło BARB.
MindsEye zostało wydane 10 czerwca ubiegłego roku. Tytuł możemy sprawdzić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.