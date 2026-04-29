Miało być ostro, wyszło bezpiecznie. Misja pokazująca "sabotaż" w MindsEye rozczarowuje

Zadebiutowała wyczekiwana misja „Blacklisted” do gry MindsEye (projektu studia Build a Rocket Boy), która przez tygodnie była przedmiotem gorących spekulacji. Choć fani spodziewali się skandalicznego rozliczenia z rzeczywistymi wrogami firmy, rzeczywistość okazała się znacznie mniej spektakularna.

MindsEye – „Hitman” w nowym przebraniu

Recenzenci i pierwsi gracze zauważyli, że misja wygląda na przerobiony crossover z serią Hitman, który ostatecznie zyskał własną tożsamość. Wcielamy się w Julię Black, zabójczynię na zlecenie tajemniczej „Agencji”. Rozgrywka opiera się na przebraniach, skradaniu i eliminowaniu celów (często przy użyciu pistoletu z tłumikiem). Misja trwa zaledwie 30 minut i jest opisywana jako bardzo prosta. Gra niemal „prowadzi gracza za rękę”, wyświetlając instrukcje do najprostszych czynności. Dostępne są cztery finały, jednak różnią się one od siebie jedynie detalami.